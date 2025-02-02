Nihat Hatipoğlu Kayseri'de konferans verecek - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu Kayseri'de konferans verecek

Nihat Hatipoğlu Kayseri\'de konferans verecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında Kayseri'de anlamlı bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

02.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:28
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında Kayseri'de anlamlı bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, 9 Şubat'ta gerçekleştirilecek konferansta, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 'Aile Kavramı' üzerine konuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin ardından, aile değerlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler ülke genelinde büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konferansta, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ailenin toplumdaki rolü, aile bağlarının korunması ve güçlendirilmesi üzerine önemli mesajlar verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, ailenin toplumdaki yerine vurgu yaparak; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2025 yılı 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla Aile Yılı olarak ilan edildi. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, aile kavramını daha güçlü hale getirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Aile, toplumun temel taşıdır ve güçlü aile yapısı, güçlü bir toplumun anahtarıdır" ifadelerini kullandı. Aile değerlerinin korunmasının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, "Aile içindeki sevgi, saygı ve dayanışma duygusunun korunması, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümemizi sağlar. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz konferansta, kıymetli hocamız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun bilgi ve deneyimleriyle bizlere önemli mesajlar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Kayserilileri bu anlamlı buluşmaya davet eden Başkan Büyükkılıç; "Toplumun en güçlü yapı taşı olan aile konusunda farkındalık oluşturmak ve aile bağlarını daha da kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinliği kaçırmayın. 9 Şubat Pazar günü saat 18.45'te Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konferansımıza tüm halkımız davetlidir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nihat Hatipoğlu Kayseri'de konferans verecek - Son Dakika

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