Nilüfer Belediyesi Ahududu Üretimiyle Çiftçiye Örnek Olacak - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Ahududu Üretimiyle Çiftçiye Örnek Olacak

Nilüfer Belediyesi, Kadriye Mahallesi'nde 6 dekarlık alanda ahududu üretimi başlatarak çiftçileri tarıma teşvik etmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projeyle kırsaldaki tarım alanlarının desteklenerek genç nüfusun tarıma geri dönmesini amaçladıklarını belirtti.

06.03.2025 16:39
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Nilüfer Belediyesi ahududu üretimi ile çiftçiye örnek olacak

BURSA - Nilüfer Belediyesi, çiftçileri tarıma teşvik etmek ve örnek üretimler gerçekleştirmek amacıyla, Kadriye Mahallesi'nde 6 dekarlık alanda ahududu üretimi için ilk adımı attı. NİLKOOP iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, bölgede ahududu üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi tarımda örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Çiftçiyi tarıma teşvik etmek ve üretimi desteklemek amacıyla ürün denemelerini sürdüren Nilüfer Belediyesi, Kadriye Mahallesi'nde ahududu üretimini başlatmak için 6 dekarlık alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Kadriye Mahallesi Muhtarı Osman Oslu ve çok sayıda mahalle muhtarı ile vatandaşlar katıldı.

"Kırsaldaki insanlarımızın kazanmasını sağlamalıyız"

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarımın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, tarım alanlarının büyük bir baskı altında olduğuna dikkat çekti. Artan maliyetler ve verilen desteklerin azalması nedeniyle insanların, özellikle gençlerin tarımdan vazgeçtiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Tarım alanlarını kaybetmemek için buraların yeniden üretime girmesi gerekiyor. Kırsal bölgelerde yaşayan insanlarımızın tarım ve turizm gelirleriyle kendilerine gelecek kurabilmesi lazım. Bunun için de onların para kazanmasını sağlamalıyız. Biz de buralarda yeni ürünler ortaya çıkarmak, bu ürünlerden bir gelecek sunmak ve burada kazanıldığını göstermek istiyoruz. Bunu başarabilirsek genç nüfus kırsala geri dönecektir" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Kadriye Mahallesi'nde ahududu dikimi için Bursa Tarım İl Müdürlüğü'nden de görüş aldıklarını belirterek, "Yaptığımız incelemeler neticesinde ahududunun bu bölgede yetiştirilebileceğini gördük. Biz de bunun denemesini yapıyoruz. Bu yıl ilk meyvelerini alacağız ama asıl verim bir sonraki yılın yazında olacaktır. Bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da böğürtlen, aronya gibi başka ürünleri de deneyeceğiz" diye konuştu.

Örnek proje

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız ise Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 95'inin Bursa'da yapıldığını hatırlatarak, Kadriye Mahallesi'ndeki ahududu üretimi denemesinin bölgeye örnek bir proje olduğunu söyledi. Saldız, projenin başarılı olması halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak fidan, gübre ve damla sulama hortumları desteğinde bulunacaklarının müjdesini verdi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de artan yapılaşma nedeniyle toprakların her geçen gün kaybedildiğine dikkat çekti. Şahin, fidan dikim töreninin tarımın önemine dikkat çekmek ve Nilüfer Belediyesi'nin tarıma verdiği önemi görmek açısından önemli olduğunu da ifade etti.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ise, "Başkanımız Şadi Özdemir geldiğinden beri tarıma sahip çıkıyor. Burada alınan sonuçlar bölgeye örnek olacak, katma değer sağlayacak ve çiftçimizin gelirini artıracağına inanıyoruz" dedi. Kadriye Mahallesi Muhtarı Osman Oslu da projenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve diğer katılımcılar, ekim yapılacak alanda ahududu fidanlarını toprakla buluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Ahududu Üretimiyle Çiftçiye Örnek Olacak - Son Dakika

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