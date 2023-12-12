Nilüfer Belediyesi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi dış denetiminden başarıyla çıktı

Nilüfer Belediyesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi dış denetiminden başarıyla çıkarken, değerlendirmeler sonunda, majör ve minör uygunsuzluk bulunmadı.

Nilüfer Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan "Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve karbon emisyonunu azaltmak" hedefiyle önemli çalışmalar yapıyor. Nilüfer Belediyesi, enerji verimliliği sağlanan yapı stokları, yenilenebilir enerji, ulaşım, tarım, biyoçeşitlilik, su yönetimi gibi birçok konuda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Sürdürülebilir Enerji ve Eylem Planı doğrultusunda 2017 yılından beri sürdürdüğü belediye binalarında tüketilen enerjiyi verimli kullanmak için en etkin sistemlerden biri olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini 2023 yılında da uyguluyor.

Enerji politikası doğrultusunda enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini azaltmak için projeler geliştiren, hazırlanan etüdler ve eylem planları doğrultusunda çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, bu yıl da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi denetiminden başarıyla çıktı. AND Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen denetim sonunda, majör ve minör uygunsuzluk bulunmadı.

Baş Denetçi Cem Koçan, Denetçiler Mehmet Onur Çınar ve Özge Yel tarafından sahada gerçekleştirilen denetimde, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey Hizmet Binası, İnci Taner Altınmakas Huzurevi, Nazım Hikmet Kültürevi, Üçevler Kütüphanesi, Konak Kültürevi, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Merkezi'nin enerji tüketimleri ve araçların yakıt tüketimleri incelendi.

Majör ve minör uygunsuzluğun bulunmadığı denetim sonucunda, "Üst Yönetimin Desteği", "Standart maddelerindeki gelişmiş farkındalık" Nilüfer Belediyesi'nin güçlü yönü olarak açıklandı.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da çıkan sonuçların çalışmalarında kendilerine ışık tutacağını ifade ederek, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA