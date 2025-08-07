Nilüfer Belediyesi'nden Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nilüfer Belediyesi'nden Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişliyor

Nilüfer Belediyesi\'nden Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişliyor
07.08.2025 16:30  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, kamuya açık alanlarda ücretsiz internet hizmetini 22 kırsal bölge dahil olmak üzere toplam 38 noktaya çıkararak vatandaşların internet erişimini kolaylaştırıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte Wi-Fi vericileri ile köy meydanlarında sınırsız internet erişimi sağlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların kamuya açık alanlarda internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz kablosuz internet hizmetini genişletiyor. Daha önce belirli bölgelerde sunulan hizmet, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte 22'si kırsalda olmak üzere toplam 38 noktaya ulaştı.

Karacaoba, Yaylacık, Konaklı, Büyükbalıklı, Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, Fadıllı, Unçukuru, Dağyenice, Ayvaköy, Tahtalı, Başköy, Çatalağıl, Gölyazı, Maksempınar ve Doğanköy'ün ardından, son olarak Atlas Mahallesi'nin de eklenmesiyle birlikte toplam 22 kırsal bölgede internet altyapısı kuruldu. Köy meydanlarına yerleştirilen Wi-Fi vericiler sayesinde 150 metre çapındaki alanlarda sınırsız kablosuz internet erişimi sağlanıyor. Ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştırmak isteyen Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda yakın zamanda Yolçatı Mahallesi'nde de bu uygulamayı devreye alacak.

Nilüfer Belediyesi kırsal mahallelerin yanı sıra Görükle, Akkılıç, Demirci, Misi, Üçevler ve Şiir kütüphanelerinde ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi, Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi'nde de katılımcılar bu hizmetten faydalanabiliyor.

Ayrıca, Üç Fidan Gençlik Parkı, Görükle Spor Parkı ve son olarak hizmete açılan Ayvalıdere Parkı, Zümrüt Parkı, Mine Parkı gibi alanların yanı sıra; Nazım Hikmet Kültürevi önü, Misi Meydanı, Gölyazı Kültürevi ve Meydanı ile Nilüfer Belediyesi Halk Evi gibi birçok noktada da ücretsiz Wi-Fi erişimi sağlanıyor.

Vatandaşlar, akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlarından "Nilüfer Belediyesi" Wi-Fi ağını seçerek interneti kullanabiliyor. Güvenli bağlantı için loglama sistemine kayıt gerekiyor. Kullanıcılar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına gelen doğrulama kodu ile sisteme giriş yaparak erişim sağlayabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:34:25. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nden Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.