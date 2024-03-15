Nilüfer Belediyesi\'nin Görükle\'de Yeni Kütüphanesi Hizmete Girdi

Nilüfer Belediyesi'nin Görükle'de 1930 metrekare alanda iki katlı inşa ettiği 'Koza Kütüphane' hizmete girdi. Modern yapısı ve kitap varlığı ile dikkat çeken kütüphane, bilgiye erişmek, kültürel faaliyette bulunmak ve sosyalleşmek isteyenleri ağırlayacak.
Nilüfer Belediyesi, bilgiye açılan yolların ardına düşmeye ve yaşayan kütüphaneler açmaya devam ediyor. Hizmette olan Akkılıç, Üçevler, Demirci, Şiir, Çocuk ve Gezici Kütüphane'nin ardından şimdi de Koza Kütüphane açıldı.
Kitapların dönüştürücü gücüyle bilginin ve keşfin yeni adresi Koza Kütüphane'nin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçede 7. kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, yıllar önce Akkılıç Kütüphanesi ile başlayan yolculuğun, Üçevler ve Demirci Kütüphaneleri, Şiir Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane'den sonra, Koza Kütüphane ile devam ettiğini söyledi. Koza Kütüphane'nin 1930 metrekare alanda iki katlı yapıldığını aktaran Başkan Erdem, burada ziyaretçilere, hem bilgiye erişebilecekleri, hem de sosyalleşebilecekleri özgür bir 'yaşam alanı' sunmayı hedeflediklerini açıkladı.
Görükle'nin yerel tarihinde ipekböcekçiliğinin önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, "Biz de bölgenin bu özelliğine atıfta bulunmak amacıyla kütüphanemize "Koza" adını verdik. Koza Kütüphane; okuma salonları, genç yetişkin ve çocuk bölümleri, bilgisayar odası, atölyeler ve etkinlik alanları ile Nilüfer'in en büyük kütüphanesi oldu. Kütüphanemizin kitap varlığı şimdilik 15 bin civarında ama zamanla elbette bu sayı artacaktır" dedi.
Koza Kütüphane'nin hayırseverler ve iş insanları desteği ile yapıldığını anlatan Başkan Erdem, belediyenin sadece çevre düzenlemesi için harcama yaptığını açıkladı. Bu süreç içinde sadece burası değil, sağlık ocakları, aile sağlık merkezleri, kreşler, okul alanları gibi birçok alanda hayırseverlerden faydalandıklarını belirten Başkan Erdem, bazen eleştirilse de kamusal anlamda yaptıkları çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, destek verenlere, emeği geçenlere ve Mimar Ufuk Toktaş'a teşekkür etti.
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de, Nilüfer'in 16 ilçeden göç alan bir bölge olduğuna dikkat çekerek, "Bunun arkasında kültür, sanat, eğitim çalışmaları, gençlere yönelik bakış açısı gibi pek çok etken var. Bu kütüphaneler, toplum için çok yararlı yerler. Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem bu tür projeleri hayata geçirerek, çok güzel değerler ortaya çıkardı. Nilüfer'de 7. kütüphane oldu. Bizde göreve geldiğimiz takdirde bu anlayışı sürdüreceğiz. Görev sonunda umarım kütüphane sayısını 2 katına çıkarmış oluruz. Mahallelerde etüt merkezi de yapmayı çok önemsiyoruz. Yeni bir nesil yetiştirmek adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Projede emeği geçenler teşekkür ediyorum" dedi.
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da Nilüfer'deki kütüphanecilik hizmetlerine değinerek, "Nilüfer'in kütüphaneleri bizim çocukluğumuzdaki gibi sadece kitap alınan verilen yerler değil. Nilüfer'de kütüphaneler yaşayan yerlerdir. Burası aynı zamanda çocukların, gençlerin kendilerini geliştirdikleri mekanlardır. Bu mekanda çocukların ve gençlerin hayallerinin peşinde koşmalarına önemli katkıda bulunulacaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Görükle Kadın Dayanışma, Kalkındırma ve Kültür Derneği Üyeleri adına Başkan Seher Çavuşoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'e bugüne kadar kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi. Ardından kesilen kurdele ile Koza Kütüphane'nin açılışı gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, konuklara kütüphaneyi gezdirerek, bilgi verdi.
Açılışın ardından ilk atölye çalışmaları gerçekleşti. Hakan Akdoğan, "Kafka'nın Dönüşüm Romanı Üzerinden Derin Okuma Atölyesi"; Nalan Karagöz, "Sait Faik'in İpekli Mendil Öyküsü Üzerinden Kadınlar ile Drama Atölyesi", Nurçin Baba, "Çocuklar İçin Tırtıl Atölyesi" gerçekleştirdi. Koza Kütüphane, hafta içi 09.00-23.00, hafta sonu ise 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. - BURSA
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