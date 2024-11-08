Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde Üçüncü Oldu

Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri\'nde Üçüncü Oldu

Akıllı ve yaşanabilir şehirler temasıyla düzenlenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde Nilüfer Belediyesi, 27 ülkeden 32 proje arasından üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yarışmada sunum yapan Nilüfer Belediyesi, modern teknolojilerle kentsel yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçladı.

08.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Akıllı ve yaşanabilir şehirler temasıyla düzenlenen 'Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde dünya kentleri ile yarışan Nilüfer Belediyesi, örnek uygulamaları ile 27 ülkeden 32 proje arasında üçüncü oldu.

Livcom Komitesi, UN-HABITAT ve Kahire Belediyesi tarafından düzenlenen yerel yönetim ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili uluslararası en iyi uygulamalara odaklanan 'Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'(LivCom Awards) bu yıl 4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Kahire kentinde düzenlendi. Yarışmanın finalinde 27 ülkeden 23 şehir ve 32 proje yarıştı. Programda Nilüfer Belediyesi; Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yantai, Güney Afrika'dan Cape Town ve İran'dan Tahran gibi kentlerle yarıştı. Her kent jüri karşısında sunum yaparak, iyi uygulamalarını aktardı. 'Akıllı ve Yaşanabilir Şehirler' temasında gerçekleşen yarışmada ön elemeyi geçen Nilüfer Belediyesi, Başkan Şadi Özdemir önderliğinde jüri sunumunu gerçekleştirdi. Akıllı şehir yönetimine odaklanan ve modern teknolojiler ile erişilebilirliği artırarak kentsel yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan yarışmada Nilüfer Belediyesi, 'Tüm Şehir (Whole City)' kategorisinde yer aldı. Nilüfer Belediyesi, toplum katılımı ve güçlendirme, çevre koruma ve yeşil ekonomi, sağlıklı yaşam, sürdürülebilir planlama ve yönetim politikaları gibi konularda gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir topladı. Belediye başkanları özelinde gerçekleşen oturumda da Başkan Şadi Özdemir, Kahire Belediye Başkanı Ibrahim Saber Khalil, LivCom Genel Sekreteri Dr. Abdelaziz Saqr ve BM temsilcileri ile bir araya geldi. Nilüfer hakkında bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, kentin ortak akıl çerçevesinde gelişmesine yönelik gerçekleştirilen projelerini aktardı.

Nilüfer Belediyesi, yapılan değerlendirmelerde Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 'Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde dünya kentleri arasında üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

Yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz

Nilüfer'i daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent haline getirecek çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "LivCom Ödülleri'nde almış olduğumuz derece başarılarımızı gösteriyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda aldığımız ödüllere bir yenisini daha ekledik. Amacımız bu başarıları artırarak dünyaya ilham veren bir kent haline gelmek. 'Ortak akıl ile birlikte yönetiyoruz' yaklaşımı ile çıktığımız bu yolda kentin sorunlarına çözüm üreten, ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde Üçüncü Oldu - Son Dakika

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