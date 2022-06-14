Nilüfer Çocuk Korosundan Yıl Sonu Konseri - Son Dakika
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Nilüfer Çocuk Korosundan Yıl Sonu Konseri

14.06.2022 11:13
Nilüfer Çocuk Korosundan Yıl Sonu Konseri

Katıldığı festival ve yarışmalarda izleyenlerin beğenisini kazanan ve çok sayıda ödüle layık görülen Nilüfer Çocuk Korosu, yıl sonu konseriyle müzik resitali sundu. Konserin son bölümünde sahneye çıkan Nilüfer Çocuk Korosu üyelerinin ebeveynleri de koroya birlikte şarkı söyledi.

Katıldığı festival ve yarışmalarda izleyenlerin beğenisini kazanan ve çok sayıda ödüle layık görülen Nilüfer Çocuk Korosu, yıl sonu konseriyle müzik resitali sundu. Konserin son bölümünde sahneye çıkan Nilüfer Çocuk Korosu üyelerinin ebeveynleri de koroya birlikte şarkı söyledi.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2016 yılında kurulan ve 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Nilüfer Çocuk Korosu, bir yıllık eğitimlerinin sonunda düzenlenen konserde performanslarını sergiledi.

Katıldığı birçok festival ve yarışmadan ödülle dönen Nilüfer Çocuk Korosu'nun Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki konserine, sanatseverler ve ebeveynler yoğun ilgi gösterdi.

Dönem boyunca şef Suat Şahin ve korrepetitör Emirhan Özkaymak'tan ses, solfej, ses kullanım tekniği, şarkı söyleme becerisi ile ekip çalışması eğitimini alan Nilüfer Çocuk Korosu, verdiği konserle bir kez daha hayranlık kazandı.

Geceye konuk olarak katılan ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Çocuk Korosu da sahnede müzik performansı sergilerken, Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu Beden Perküsyon Grubu da müzik öğretmeni Nazlı Furat eşliğinde yaptığı dans gösterisiyle beğeni topladı. Gecenin sonunda bir de sürpriz yaşandı. Nilüfer Çocuk Korosu üyelerinin ebeveynleri, koronun mezun öğrencileri ve ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Çocuk Korosu da sahneye çıkarak, Muammer Sun'un "Sevgi Her Şeydir" eserini Nilüfer Çocuk Korosu ile birlikte seslendirdi.

İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Nilüfer Çocuk Korosu, dakikalarca alkışlandı. Konserin sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Vildan Özkula, Şef Suat Şahin ve Nilüfer Çocuk Korosu üyelerini başarılı performanslarından dolayı kutladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Çocuk Korosundan Yıl Sonu Konseri - Son Dakika

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