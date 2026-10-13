Nilüfer'de gıdaya erişim sorunları odak grup toplantılarında konuşuldu - Son Dakika
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Nilüfer'de gıdaya erişim sorunları odak grup toplantılarında konuşuldu

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Nilüfer\'de gıdaya erişim sorunları odak grup toplantılarında konuşuldu
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Nilüfer Belediyesi, Kent Konseyi ve NİLKOOP'un kentsel gıda politikası çalışmalarında odak grup toplantıları yapıldı. Kadın, çocuk, emekli ve üniversite öğrencileri gıdaya erişim sorunlarını anlattı; öneriler belediye birimleri ve ilgili kurumlarla değerlendirilecek.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle yürütülen kentsel gıda politikası çalışmalarında kadınlar, çocuklar, emekliler ve üniversite öğrencileri, gıdaya erişimde yaşanan sorunları konuştu.

Nilüfer'de sürdürülebilir, erişilebilir ve adil bir kentsel gıda sistemi inşa etmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve NİLKOOP iş birliğiyle hayata geçirilen projenin son aşaması olan odak grup toplantıları Nilüfer Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Toplumun farklı kesimlerinin gıdaya erişimde yaşadığı güçlükleri ilk elden dinlemek ve yerel yönetim politikalarını bu doğrultuda şekillendirmek amacıyla düzenlenen toplantılara; kadınlar, emekliler, çocuklar ve üniversite öğrencileri katıldı.

Odak grup toplantılarının ilk oturumunda, kadınlar ile emekliler bir araya geldi. Pazar ve market harcamalarındaki sıkıntılar, güvenli gıdaya erişimin önündeki engeller ve sosyal yardımlar konuşuldu.

İkinci oturumda ise çocuklar ve üniversite öğrencileri fikirlerini paylaştı. Okul çağındaki çocukların beslenme şartları, kantin fiyatları, yetersiz beslenmenin fiziksel ve zihinsel gelişim üzerindeki riskleri paylaşıldı.

Saha deneyimleri, sorunlar ve öneriler; akademik meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve belediye birimleriyle değerlendirilecek.

Kaynak: İHA
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