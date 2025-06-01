Nilüfer Karadeniz Festivali'nde Ekin Uzunlar Rüzgarı - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Karadeniz Festivali'nde Ekin Uzunlar Rüzgarı

01.06.2025 15:51
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 1. Karadeniz Festivali, Ekin Uzunlar'ın sahne aldığı konserle ikinci gününde büyük ilgi gördü. Festivalde yerel lezzetler, dans atölyeleri ve çeşitli etkinliklerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Nilüfer Karadeniz Festivali'nde Ekin Uzunlar rüzgarı

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 1. Karadeniz Festivali ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar'ın sahne aldığı gecede izleyenler unutulmaz anlar yaşadı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen '1. Nilüfer Karadeniz Festivali' yöresel lezzetleri çeşitli etkinlikler ve konserle vatandaşların buluşma noktası oluyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festivalde yaptığı konuşmada Bursa'nın çok kültürlü yapısına dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, "Bursa, bütün Anadolu'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan gelen vatandaşlarımızın barış içinde yaşadığı bir şehir. Bunun en güzel örneği de Nilüfer'dir. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birinde hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Festival programı, yetişkinler için horon atölyesi ve çocuklar için dans atölyesi ile başladı. DJ Uğur Başaran'ın Karadeniz türküleriyle sunduğu eğlenceli performansın ardından, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Ekibi "Karadeniz Yöresi Gösterisi" ile büyük beğeni topladı.

Yerel sanatçılar Cihan Topal ve İsmail Cebeci'nin performanslarında izleyenler horonla eşlik ederken, Grup İmece de konseriyle festivale renk kattı.

Ekin Uzunlar'dan kemençe şovu

Ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Geliyorum Yar" ve "Öptüm Nefesinden" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, sahne performansı ve kemençe şovlarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Bursa'nın kendisi için önemli olduğunu ve şehri çok sevdiğini ifade eden Ekin Uzunlar, Bursaspor'un şampiyonluğunu da kutladı. Uzunlar, kendi imzaladığı Bursaspor ve Trabzonspor formalarını da izleyicilere hediye etti.

1. Nilüfer Karadeniz Festivali, yöresel lezzetler, çeşitli yaş gruplarına yönelik etkinlikler ve konserlerle 1 Haziran Pazar günü de devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Karadeniz Festivali'nde Ekin Uzunlar Rüzgarı - Son Dakika

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