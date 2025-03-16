Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde Yerel Tohumlar Paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde Yerel Tohumlar Paylaşıldı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 10. Tohum Takas Şenliği'nde, 30 yerel çeşitten 27 bin 250 paket tohum vatandaşlara dağıtıldı. Şenlik, çevre illerden katılımın yoğun olduğu bir etkinlik olarak dikkat çekti.

16.03.2025 18:03  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar paylaşıldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Tohum Takas Şenliği'nde yerel tohumlar geleceğe taşındı. Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Kent Bostanları'nda yetiştirilen 30 yerel çeşitten 27 bin 250 paket,tohumu vatandaşlara dağıttığı şenliğe çevre illlerden de büyük katlım oldu.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 10. Tohum Takas Şenliği, Nilüfer Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. Nilüfer Pancar Deposu'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, geçmiş dönem Bursa milletvekili İlhan Demiröz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Şenlikte Bursa'nın yanı sıra İzmir, Eskişehir, Balıkesir ve Yalova gibi çevre illerden gelen belediyeler, dernekler ve vakıflar da stant açarak yöresel sebze ve meyve tohumlarını paylaştı.

30 yerel çeşitten 27 bin paket 250 tohum dağıtıldı

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Tohum, yaşamın kaynağı ve tarımsal üretimin ilk halkasıdır. Geleceği ve yaşamı temsil eder. Bugün burada, kendi bostanlarımızda ürettiğimiz 30 yerel çeşitten 27 bin 250 paket tohumu, tohum gönüllülerine ulaştıracağız" dedi.

Şenliğin 10 yıl önce uluslararası tohum tekellerine karşı başlatıldığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Şenliğimiz; Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen tohum gönüllüleri, tohum grup ve dernekleri, çiftçilerimiz ve tüm destek verenlerle güçlü bir yankı buluyor" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak tarımın gelişmesi ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli adımlar attıklarını da vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Tarım ve Kooperatifçilik Çalıştayı düzenleyerek bu konudaki yol haritamızı belirledik. Belediyemize ait arazilerde ahududu ve benzeri ürün denemeleri başlattık. Çiftçilerimize fide ve fidan destekleri veriyoruz. Kırsalda kooperatifleşmeye öncülük ediyoruz. Bütün bu çalışmalarda tek isteğimiz tarımda kalkınmaya katkı sağlamak. Çocuklarımıza ve insanlığa kurak ve verimsiz bir dünya bırakmak istemiyoruz. Bu yüzden yerel tohumlarımızı yaşatacak, doğayı ve gıda bağımsızlığını koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"Nilüfer ziraat ve tarım kenti"

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Nilüfer'in konut ve sanayi kenti olmasının yanı sıra bir ziraat ve tarım kenti olduğunu vurgulayarak, çocukların geleceği için yeşil alanları artırmak istediklerini belirtti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise, "Tohum takası, endüstriyel tarım üretiminin bir parçası haline gelen dünya için önemli bir alternatif" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, ata tohumlarının korunmasının önemine değinerek, "Öz evlatları muhafaza etmek, korumak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bunları koruyarak iklim değişikliğine karşı mücadele edebilir, gelecek nesillerin sürdürülebilir tarım yapmasına imkan sağlarız" şeklinde konuştu.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de Nilüfer Belediyesi'nin Tohum Takas Şenliği'nin Türkiye'de sayılı bir etkinlik olduğunu belirtti. Aybey, vatandaşların ithal iyidir algısından uzaklaşıp, yerli tohuma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da konuşmasına, "Geçmişimizi geleceğimize taşıyan ve ürün çeşitliliğimizin korunmasına katkı sağlayan bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Şenliğin uzun yıllar devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tohum takası başladı. Tohum almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar istedikleri tohumları alırken, Başkan Şadi Özdemir de stantları ziyaret ederek dağıtılan tohumlar hakkında bilgi aldı.

Şenlik kapsamında Neyzen grubunun konserinin yanı sıra tohum ekimi, atık yağlardan sabun yapma ve bitki kolajı gibi çeşitli atölyeler de düzenlendi.

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Kültür Sanat, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde Yerel Tohumlar Paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
Antalya’da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu
Rapçi Çakal’ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
Hamas’tan ABD’nin Yemen’i vurmasına ilk tepki Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:34 Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
11:31 Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı
11:26 Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
11:18 Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
11:16 Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 19:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Tohum Takas Şenliği'nde Yerel Tohumlar Paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.