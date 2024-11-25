Nilüferli Kadınlar Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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Nilüferli Kadınlar Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenledi

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Nilüferli kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddete, eşitliğe ve haksızlıklara karşı tek ses olup yürüyüş yaptı. Kadın dayanışmasını vurgulayan pankartlarla gerçekleştirilen etkinlikte, şiddetin bir insan hakları ihlali olduğu mesajı verildi.

25.11.2024 17:40  Güncelleme: 17:51
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Nilüferli kadınlardan şiddete karşı tek ses

BURSA - Nilüferli kadınlar şiddete, eşitliğe ve haksızlığa karşı ses yükseltti. 'Yaşasın Kadın Dayanışması'" pankartları ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, şiddete karşı 'dur' dedi.

Şiddete karşı seslerini duyurmak isteyen kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği yürüyüşte bir araya geldi. Kadınlar yürüyüşe Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ve çok sayıda kadın, 'Yaşasın Kadın Dayanışması' 'Kadınlar Birlikte Yaşam İçin Direnişte' pankartları ve sloganları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadının maruz kaldığı şiddete 'dur' demek ve bu mücadeleye bir kez daha ses vermek için toplandıklarını söyledi. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yara ve evrensel bir insan hakları ihlali olduğunu dile getiren Altun, "Her kadının şiddetten uzak bir yaşam sürme hakkı vardır ve bu hakkın korunması hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak, şiddetle mücadelede kararlı olduklarına vurgu yapan Altun şöyle konuştu:

"Kadınların güçlenmesi, haklarının korunması ve dayanışma ağlarının güçlendirilmesi için durmaksızın çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, 6284 sayılı Kanun'un etkin bir şekilde uygulanması ve kadınlara yönelik koruma ve destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması en büyük önceliklerimiz arasındadır. Bugün burada attığımız her adım, yalnızca bir yürüyüş değil; adalet, eşitlik ve barış yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Hep birlikte, kadınların yalnız olmadığını, dayanışma içinde olduğumuzu ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizden asla vazgeçmeyeceğimizi haykırıyoruz."

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ise günün önemine dikkat çekerek, son dönemde kadına ve çocuklara yönelik şiddetin arttığının altını çizdi. Ünalan, sadece Ekim ayında 48 kadının, bu yıl başından beri ise 406 kadının öldürüldüğünü vurgulayarak, şiddete karşı dayanışma çağrısında bulundu.

Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde "Masallara Sığmayan Kadınlar" isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen, kadınların günlük yaşam mücadelelerini ve masalsı hikayelerle harmanlanan hayatlarını esprili bir dille ele alan oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Nilüferli Kadınlar Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüferli Kadınlar Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika

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