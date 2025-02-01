Nurcan Gökkurt'tan Gençlere Eğitim Tutkusu - Son Dakika
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Nurcan Gökkurt'tan Gençlere Eğitim Tutkusu

Nurcan Gökkurt\'tan Gençlere Eğitim Tutkusu

Emekli öğretmen Nurcan Gökkurt, 55 yaşında başladığı eğitimle 10 yılda 3 üniversite bitirdi.

01.02.2025 10:00
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan emekli fizik öğretmeni Nurcan Gökkurt, 55 yaşından sonra tekrar başladığı okuma hevesiyle 10 yılda 3 üniversite birden bitirerek azmiyle gençlere örnek oldu. Eşi ve çocukları da eğitimci olan Gökkurt gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Okumak, bir ömür sürer. Gençlerimiz önce öğrenmeyi sevsinler, gerisi gelir" dedi.

Mustafakemalpaşa Ayaz Mahallesi'nde yaşayan emekli fizik öğretmeni Nurcan Gökkurt (67), 22 yıllık öğretmenlik mesleğini 2002'de noktaladıktan sonra eğitim sevgisinden vazgeçmedi. 23 yıl önce çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden ayrıldıktan sonra Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki dershanelerde öğrenci yetiştiren ve halen evinde özel ders veren Gökkurt, bu süre içerisinde 3 üniversite bitirerek, azmi ve disipliniyle 'okumanın yaşı yok' dedirtti.

Eğitime adanmış bir yaşam

Bursa Eğitim Enstitüsü'nden mezun olduğu 1980 yılında Hatay- Dörtyol'da Fizik öğretmeni olarak mesleğe ilk adımını atan Gökkurt, 4 yıl süren buradaki görevinin ardından 1984-88 yılları arasında Bingöl Endüstri Meslek Lisesi'nde, 1990 yılına kadarda Trabzon- Akçaabat Derecik Lisesi'nde hizmet verdikten sonra aynı yıl memleketi Mustafakemalpaşa'ya geri döndü. Tatkavaklı Ortaokulu'nda 3 yıl müdür olarak idarecilik görevinde bulunduktan sonra Mustafakemalpaşa Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı ve Fen Bilgisi öğretmenliği yapan emektar eğitimcinin, 2002 yılında emekli olduğu İbrahim Önal Fen Lisesi idarecilik ve öğretmenlikteki son durağı oldu.

Sınavlara öğrenci gibi hazırlandı

Yüzlerce öğrenciye fizik dersini sevdiren Nurcan Gökkurt'un eğitim hevesi, emekli olduktan sonra da sürerken, 10 yılda 3 üniversiteden başarıyla mezun olarak gençlere örnek oldu. Bir öğrenci gibi hazırlandığı yükseköğretim kurumları sınavlarını kazanan Gökkurt, eğitim hayatına tekrar atıldı. Üniversitelerin açık öğretim fakülteleri 'tecrübeli öğrenci' için yol gösterici olurken, mezuniyetinden 35 yıl sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Adalet bölümüne girdi. Sınavlarını başarı ile vererek 2015 yılında bu bölümü bitiren Gökkurt'un bir sonraki eğitim rotası Eskişehir Anadolu Üniversitesi oldu. İktisat Fakültesi Maliye bölümünü 2021'de tamamlayan Nurcan Gökkurt, 2024 yılında da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek diploma ortalamasıyla mezun oldu.

"Eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz"

Eğitime büyük bir sevgi duyduğunu dile getiren 3 çocuk ve 3 torun sahibi Nurcan Gökkurt'a, bu yolda en büyük desteği, kendisi de emekli Biyoloji öğretmeni olan eşi Halil İbrahim Gökkurt verdi. 2 kızının öğretmen, diğerinin de Bartın Üniversite'nde Matematik profesörü olduğunu söyleyen Gökkurt, "Bizler, hiçbir şeyin eğitimin yerini tutmadığı bir dönemde zorluklar içinde okuduk. Ülkemizde bu günde eğitim vazgeçilmez bir olgudur. Emekli olduktan sonra, açık öğretim fakülteleri bana büyük kolaylıklar sağladı. İlgi duyduğum bölümleri okumak istedim, eşim de bu anlamda hep itici bir güç oldu benim için. Adalet, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olarak, bu alanlarda yeni bilgiler öğrenme fırsatı buldum. "Eğitim hayatım bitti, bir meslek sahibi oldum" diye bir şey yok. Öğrenmek, her yaşta bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor. Başarı insanın kendisine inanmasından ve planlı çalışmasında geçiyor" diye konuştu.

"Eğitimi, önce kendimize sonra topluma borçluyuz"

Özellikle kadınlara ve gençlere örnek olan Nurcan Gökkurt, "Kişisel gelişimimizi kendimize borçluyuz. Hangi yaşta olursak olalım, bahanelerle öğrenmekten vazgeçmemeliyiz. İçimizdeki eğitim azmini diri tuttuğumuz sürece, yılmadan çalışarak başarıya ulaşabiliriz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nurcan Gökkurt'tan Gençlere Eğitim Tutkusu - Son Dakika

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