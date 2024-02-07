Gaziantep\'te depremden etkilenmeyen camide Miraç Kandili programı düzenlendi

Gaziantep'te depremin en çok etkilediği Nurdağı ilçesinin merkezinde ayakta kalan tek camide Miraç Kandili yoğunluğu yaşandı. Kandil programında Kuran okundu, dua edildi.
Nurdağı'nda, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe merkezinde depremden etkilenmeyen geçici barınma merkezlerinin bulunduğu bölgedeki Fatih Millet Camisi'nde program düzenlendi. Nurdağlılar mevlit programına yoğun katılım gösterdi.
Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenler ve etkilenenler için dualar edildi. Kandil simidinin dağıtıldığı program geç saatlere kadar devam etti.
"Devletimize zeval gelmesin"
Camiye gelen Mustafa Kurtoğlu, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birlikte olursak her şeye gücümüz yeter. İmkanlarımız çok iyi eksik bir şeyimiz yok. Tüm ümmetin kandili mübarek olsun" dedi.
"Buruk ama yine de sevinçliyiz"
Yaşar Bahar ise "Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım. Peygamberimizin miraca çıktığı gün, Müslümanların bayramıdır. Depremde torunumu, oğlumu kaybettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu camimiz önceden vardı. Mahallemizde de çok cami vardı, onlara da giderdik. Bu kandil biraz buruk geçiyor. Ama ne kadar buruk olsa sevinçliyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Yerel › Gaziantep'te depremden etkilenmeyen camide Miraç Kandili programı düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?