Nürnberg Film Festivali Sona Erdi

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG)- Almanya ve Türkiye arasındaki en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali sona erdi. 70'ten fazla sanatçı ve sinema sektöründen uzmanın ağırlandığı festivalin son gününde, toplam 9 ödül sahiplerini buldu.

Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'nde, yıllarca süren katkıları nedeniyle Tün Güney ve Ümıt Yılmaz'a birer teşekkür plaketi sunuldu. Festivalin açılış galasında, oyuncu Nur Sürer ve gazeteci-belgeselci Osman Okkan'a Onur Ödülü takdim edildi.

Festivalin kapanış gününde, üç farklı seçici kurul tarafından belirlenen ve toplam 12 bin Euro değerindeki ödüller açıklandı. Film eleştirmeni ve yazar Klaus Eder'in başkanlığında, yönetmen M. Caner Alper, oyuncu Meltem Cumbul, İnsan Hakları Film Festivali Yöneticisi Andrea Kuhn ve oyuncu Sema Poyraz'dan oluşan jüri, uzun metraj film yarışması ödüllerini açıkladı. Ödüller şöyle:

"En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Sieben Tage (Ali Samadi Ahadi, 2024, DE), Büyük Jüri Ödülü: Another German Tank Story (J. A. Kiefer, 2024, DE), En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Işın (Evcilik, 2024, TR), En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nejat İşler (Evcilik, 2024, TR)"

Festivali izleyenlerin oylamalarıyla belirlenen "Seyirci Ödülü", Ali Samadi Ahadi'nin Yedi Gün filmine verildi. "Öngören Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü" de aynı yönetmenin Yedi Gün filmine takdim edildi.

Kısa film yarışmasında ise Klaus Ploth başkanlığında, yazar İrfan Taufik ve Bavyera Eyaleti Sinema-Televizyon Fonu temsilcisi Dr. İlvia Tiedtke'den oluşan jüri tarafından belirlenen ödüller şu şekilde dağıtıldı:

"En İyi Kısa Film: Mori - Yönetmen: Yakub Tekintangaç, TR, 2024, İkincilik Ödülü: Merhaba Anne, Benim, Lou Lou - Yönetmen: Atakan Yılmaz, TR, 2024 ve Üçüncülük Ödülü: Mother Love - Yönetmen: Numan Acar, DE"