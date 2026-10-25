Nusaybin'deki kazada yaşamını yitiren 4'ü çocuk 6 kişi Topaçlı'da yan yana defnedildi - Son Dakika
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Nusaybin'deki kazada yaşamını yitiren 4'ü çocuk 6 kişi Topaçlı'da yan yana defnedildi

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Nusaybin\'deki kazada yaşamını yitiren 4\'ü çocuk 6 kişi Topaçlı\'da yan yana defnedildi
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Nusaybin\'deki kazada yaşamını yitiren 4\'ü çocuk 6 kişi Topaçlı\'da yan yana defnedildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi. Cenazeler, Adli Tıp işlemlerinin ardından Tepealtı Mahallesi Topaçlı mezrasındaki camide kılınan cenaze namazı sonrası yan yana defnedildi.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi.

Nusaybin-Cizre yolunun Tepealtı Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Mehmet Şirin (11) ile Lavin (9), Zana (5) Mert, Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk'ün (28) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasındaki camiye getirilen 6 kişinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
Adli TıpNusaybinGüncelMardinÇocukYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'deki kazada yaşamını yitiren 4'ü çocuk 6 kişi Topaçlı'da yan yana defnedildi - Son Dakika
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