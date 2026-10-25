Nusaybin\'deki kazada yaşamını yitiren 4\'ü çocuk 6 kişi Topaçlı\'da yan yana defnedildi

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi.

Nusaybin-Cizre yolunun Tepealtı Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Mehmet Şirin (11) ile Lavin (9), Zana (5) Mert, Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk'ün (28) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasındaki camiye getirilen 6 kişinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.