Ödül Prof. Dr. Özölçer'e - Son Dakika
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Ödül Prof. Dr. Özölçer'e

Ödül Prof. Dr. Özölçer\'e

CUMTB, Rektör Özölçer'e 'Kalın Kömür Damarı Madenciliğinde Yenilikçilik Ödülü' verdi.

14.01.2025 14:55
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Beijing Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi (CUMTB) tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e "Kalın Kömür Damarı Madenciliğinde Yenilikçilik Ödülü" verildi.

Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesinin kalkınması ile sanayinin desteklenmesi için önemli adımlar atan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Aralık 2023'te kömür madenciliği alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden Beijing Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi (China University of Mining and Technology-Beijing, CUMTB) ile Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulması için iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün imzalanmasının ardından ise BEUN ev sahipliğinde BEUN-CUMTB ortak organizasyonuyla "Kalın Kömür Damarı Madenciliği Çalıştayı" düzenlendi.

İki üniversite arasındaki iş birliği protokolü ve ortak çalışma gerçekleştirme motivasyonu sonucunda ise 22-24 Kasım 2024 tarihlerinde CUMTB ev sahipliğinde Pekin'de, BEUN heyetinin de katılımıyla "Kalın Kömür Damarı Madenciliği Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansta kalın kömür damarı madenciliği alanındaki son gelişmeler, sürdürülebilir, yeşil ve akıllı madencilik uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Konferansın sonunda, organizasyona ve "Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi" kurulması için sunduğu katkılardan dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e "Kalın Kömür Damarı Madenciliğinde Yenilikçilik Ödülü" verildi.

Kalın kömür damarı madenciliğinde dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan CUMTB tarafından verilen ödülün gerekçesi; Rektör Özölçer'in BEUN-CUMTB iş birliği ve Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulması sürecine verdiği destekler, madencilikte teknoloji transferi ve yenilikçilik, madencilikte güvenlik, ekonomik yarar, madenciliğin çevreye olan etkilerinin azaltılması, akademik işbirliği ve uzmanların eğitimi konularında BEUN'un yürüttüğü çalışmalar olarak açıklandı.

Ödüle layık görülmesinin ardından bir açıklama yapan Rektör Özölçer, "100 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, eğitim hayatına Türkiye'nin maden mühendisi yetiştiren ilk kurumu olarak başlamıştır. Üniversitemiz, Türkiye'de kömür madenciliğinin başkenti olan Zonguldak ile bütünleşmiş ve bir asır boyunca madencilik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmiştir. Üniversitemiz tarihi boyunca kömür madenciliği alanına sürekli olarak teorik ve pratik katkılar sağlamıştır. Bu çalışmaların bir örneği de 2023 yılı sonunda imzalanan protokol ile kurduğumuz Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi'dir. Bu merkez, modern madencilik uygulamalarının yanında sürdürülebilir, yeşil ve akıllı madencilik yaklaşımları konularında çalışmalar yürüttüğünden ülkemiz için son derece önemlidir. Bu vesile ile ortağımız Beijing Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi tarafından "Kalın Kömür Damarı Madenciliğinde Yenilikçilik Ödülü"ne layık görülmem şahsım ve BEUN açısından gurur vericidir. CUMTB ile ortak kurulan merkezimiz faaliyetlerini sürdürerek ilimiz ve ülkemize madencilik alanında değerli katkılar sağlayacaktır. Merkezin kuruluşunda emeği geçen BEUN ve CUMTB akademisyenlerine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ödül Prof. Dr. Özölçer'e - Son Dakika

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