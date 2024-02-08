Odunpazarı Belediye Başkanı Kadınlarla Buluştu

Yerel

Halk Merkezleri öncülüğünde kadınlarla bir araya gelmeyi sürdüren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi halkın, yoksulların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin belediyesidir. Biz kim zordaysa onun yanında olan bir belediyeyiz" dedi.

Başkan Kurt, Halk Merkezleri öncülüğünde bugün de kadınlarla bir araya geldi. Üç gün sürecek buluşmaların ikinci gününe Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Halk Merkezi, Kadir Akkaş Halk Merkezi, Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi ve Seramik Park'ta açılan atölyelerde yer alan kadınlar katıldı.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın da katıldığı buluşmalara kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sunumunu Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nin üstlendiği program, Sunuculuk Atölyesi üyelerinden Arzu Sezen'in okuduğu şiirle başladı. Başkan Kurt'un 10 yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdiği proje ve çalışmaların anlatıldığı bir video sunum yapıldı. Videonun ardından kadınların alkışları ile kürsüye çıkan Başkan Kurt, buluşmaya katılan kadınlara teşekkür etti.

Başkan Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı olarak seçildiğinde kadınları ve çocukları mutlu olan bir Odunpazarı için çalışmaya söz verdiklerini kaydetti. İki dönemdir bu hizmeti en iyi şekilde yaptıklarını dile getiren Başkan Kurt, şöyle konuştu:

"Ama bunları yapmamız için sizin desteğiniz şart. Sizin oylarınız şart. Biz Eskişehir'de kadınlarımızın oylarıyla seçim kazandık. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi halkın, yoksulların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin belediyesidir. Biz kim zordaysa onun yanında olan bir belediyeyiz. Bunun için de tasarruf etmemiz ve kaynakları doğru kullanmamız lazım. Onu da en iyi şekilde yapıyoruz. Türkiye'de tüm araçları kendine ait olan araç kirası için beş kuruş ödemeyen tek belediye biziz. İş makinası, binek ve servis araçları dahil olmak üzere 250'den fazla aracı satın aldık. Bizden önceki dönemde bunların tamamı kiralıktı ve o kiralık araçlarla müteahhitlere para ödeniyordu. Biz, müteahhitlere para ödemediğimiz için Odunpazarı Belediyesi'nin tasarrufu 254 milyon lira. İşte bu 254 milyon ile halk merkezlerini açtık. Halk merkezlerinden hepiniz faydalandınız. Bunu çoğaltmak istiyoruz. Daha çok sayıda halk merkezleri açmak istiyoruz. 35 mahallemizde de halk merkezini açmak için 31 Mart'ta sizin desteğinize ihtiyacımız var.

Vişnelik'te, Akarbaşı'nda bir alan kurduğumuzda hemen halk merkezi yapacağız. Eskişehir'de son beş yılda yaptığımız en büyük yatırımı Yenikent'te yaptık. Pazaryeri, alışveriş merkezi ve kültür merkezi olmak üzere 13 bin metrekare kapalı alanı olan bir bina inşa ediyoruz. En kısa sürede bitireceğiz ve çalışmalara başlayacağız. Ben hepinizden bize destek vermenizi ve bize yardım etmenizi istiyorum. Sizler bize oy veriyorsunuz, teşekkür ediyorum sizlere. Ama komşularınızı da ikna etmeniz lazım. Başkalarına oy veren komşuların yanlışı nedeniyle sizin çocuklarınız iş bulamıyor. Sizin çocuklarınız öğretmen oluyor, atanamıyor. Sizin çocuklarınız doğru yerde çalışamıyor. Mühendis, doktor oluyor, ama maalesef geçinecek ücreti alamıyor. Çünkü ekonomi kötü, Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye iyi yönetilmediği için ekonomisi de iyi yönetilmiyor. Bunun bitebilmesi için 31 Mart Yerel Seçimleri'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması lazım. Ben size güveniyorum. Eskişehir'de üç belediyeyi de almalıyız. Tepebaşı'nda Ahmet Ataç'ın Büyükşehir'de Ayşe Ünlüce'nin, Odunpazarı'nda ben Kazım Kurt'un mutlaka kazanması lazım."

Kadınların coşkusuna ortak olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de şunları dile getirdi:

"Bu nasıl güzel bir sevgi… Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki Kazım Başkanımız var. Sizlerle bizleri burada buluşturdu. Odunpazarı Halk Merkezlerini açtı. Sizlere mahallelerinize en güzel şekilde hizmet etti. Kazım Başkanımıza ve sizlere bu güzel buluşma için çok teşekkür ediyorum. Sevgili kadınlar, buradaki bu güzel coşku, bu güzel heyecan adım adım, bütün şehre yayılsın. Bütün şehir sizin enerjinizle, sizin bu güzel coşkunuzla dolsun. 1 Nisan sabahı Eskişehir'de çok güzel bir sabaha uyanalım. Sonra Kazım Başkanımızla kol kola gidip mazbatamızı alalım. Bu güzel buluşmalar, bu güzel ortam, bu güzel dayanışma önümüzdeki beş yılda da artarak büyüsün."

Kadın buluşmalarının ikinci gününde Eskişehir'in sevilen seslerinden Gözde Öksüz sahneye çıktı. Öksüz, sevilen şarkılarını Odunpazarılı kadınlar için söyledi.