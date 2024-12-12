Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Yatırım ve Baskılar Hakkında Açıklamalar - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Yatırım ve Baskılar Hakkında Açıklamalar

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ekonomik baskılar ve idari zorluklar nedeniyle yatırımlarını kısıtlamak zorunda kaldıklarını belirtti. Seçim sonrası dönemi değerlendirirken, SGK borçları ve İller Bankası kesintilerine dikkat çekti, 2025 yılı hedeflerini açıkladı.

12.12.2024 10:38  Güncelleme: 12:00
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HABER: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sadece ekonomik olarak baskı görmüyoruz, idari anlamda da baskı görüyoruz. Yapacağımız işin örneğin bir devlet kurumuyla ilişkisi varsa oradan olumlu yanıt alıncaya kadar çok uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Şimdi kreşlerimizin listesini, adını istediler. Onları verdik. Ne yapacaklar bilmiyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel seçimlerin üzerinden geçen 8 ayı değerlendirdi. Seçimlerin üzerinden geçen 8 aylık zaman dilimini değerlendiren Başkan Kurt, yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Tasarruf tedbirlerinin ve SGK borçları nedeniyle İller Bankası gelirlerinden kesilen paylara dikkat çeken Başkan Kurt, açıklamasında şöyle konuştu:

"2025'te çok büyük yatırım yapmayacağız"

"Biz seçimden önce önümüzdeki süreçte yapacağımız projeleri, taahhütleri kamuoyuna duyurduk, anlattık. Ama Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi ve arkasından belediyelere olan ekonomik baskılar bizi korkuttu. Az parayla çok iş yapmanın yollarını arayacağız. Rutinleşmiş ve uluslararası boyutta yerleşmiş olan festivallerimizin hepsini yaptık. Ahşap, seramik, cam, lületaşı ve gençlik festivalimizi gerçekleştirdik. 2024 yılı içinde 2 tane yeni kreş açtık. Zaten buralardaki başarı görüldükçe de iktidarın baskısı artmaya başladı. Şimdi açıktan kreşlere belki de el koyma telaşı içine düştüler. Bizim yeni dönem için strateji planımızı yapmamız gerekiyordu. Yeni dönem strateji planı yapılmasına 500-600 isim gerek kurumsal gerekse bireysel anlamda katıldı. Onların katkısıyla 2024-2029 stratejik planını ortaya koyduk. Odunpazarı rallisi bu sene yeniden yapıldı. Önceki yıllarda inşaatına başlamış olduğumuz spor kompleksimizi bitirdik. Kamu-özel ortaklığı gerçekleştirmek suretiyle hem bir yüzme havuzu hem de kapalı spor salonu kazandırdık şehrimize. Tekstil üretim atölyemiz vardı. Onu genişleterek tekstil üretim ve tasarım atölyesi haline dönüştürdük. Dolayısıyla da onlara yaptığımız işten para kazanmaya da başladık. "

"Yapılandırdığımız SGK borçları bizim biraz yatırım yapmamızı engelledi"

Başkan Kurt, SGK borçlarını yapılandırdıklarını ve İller Bankası payının kesinti yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"SGK ve vergi borçlarından dolayı, şirketlerimizin borçlarından dolayı belediyemizin İller Bankası payından kesinti yapmak gibi bir karar verdi Sayın Cumhurbaşkanı. O nedenle yapılandırmış olduğumuz SGK borçları bizim biraz yatırım yapmamızı da engellemiş oldu. Yapacağımız işin örneğin bir devlet kurumuyla ilişkisi varsa oradan olumlu yanıt alıncaya kadar çok uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Kreşlerimizin listesini, adını istediler. Ne yapacaklar bilmiyoruz. Yaşlı bakım merkezimizde doktor ihtiyacımız var. Devlet bize doktor göndermiyor. Yaşlı bakım merkezimizin bir bölümünde aile sağlık merkezi olacak bir yapı oluşturduk. Oraya aile hekimi verseler hem bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak hem bizim yaşlı bakım merkezimizdeki hastalarımızın işini kolaylaştıracak. Ama onu da yapmadılar.

"İmar planlarındaki bütün eksiklikleri tamamlayacağız"

Bizim çok büyük masraflar etmeden programladığımız işlerimiz var. Bunlardan bir tanesi imar planlarındaki bütün eksiklikleri tamamlamak. Bu aynı zamanda Eskişehir için de yaralı bir iş olur. Çünkü işadamları, konut sahipleri ya da mülk sahipleri buraların bir an önce dönüşmesini istiyor, bekliyor. Sanayi Çarşısı ve Gündoğdu Mahallesi dönüşümü, afet riskli alan dönüşümleri söz konusu. Bu konuda bakanlığa yeniden yazı yazdık. Oradan haber bekliyoruz. Olumlu olursa o iki mahalledeki dönüşümle ilgilenebiliriz 2025'te yoğun bir biçimde. Belediye hizmet binamız ve Osmangazi'deki bir alanımızda plan tadilatları yaptık. Tedbirli olacağız. 2025'te çok fazla savurmadan yine ayakları yere basan bir çalışma ile devam edeceğiz. Bu yıl 10 tane çöp kamyonu alıyoruz. Parasını ödediğimiz için bu yıl diyorum. 4 tane yeni cenaze aracı aldık. Dolayısıyla Odunpazarı Belediyesi hem yeni yatırımları yaparken hem de yeni alımları gerçekleştirirken 2025'i hedefleyerek yaptı. 2025 yılında temizlik işlerimizde 10 tane aracımızla biraz daha rahatlayacağız demektir. Şimdi Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla peşin para almaya çalıştığımız fiyatın yaklaşık 7-8 milyon lira eksiğine Odunpazarı Anonim Şirketi üzerinden piyasadan almayı gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA

İller Bankası, Kazım Kurt, Odunpazarı, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Yatırım ve Baskılar Hakkında Açıklamalar - Son Dakika

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