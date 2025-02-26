Odunpazarı Belediyesi\'nden Baba Destek Programı

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Odunpazarı Belediyesi, toplumsal gelişimi destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle "Baba Destek Programı" düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen eğitim programı, 12 hafta sürdü. Program sonunda katılımcı babalar, sertifikalarını çocuklarının elinden alarak unutulmaz bir an yaşadı. Baba Destek Eğitimcisi Öğretmen Yakup Kuyu tarafından verilen eğitimlerde; babaların aile içindeki rolü ve önemi, çocukların gelişim süreçleri üzerindeki etkileri, olumlu ebeveynlik yöntemleri ve sağlıklı aile iletişimi gibi pek çok değerli konu ele alındı. Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleme yolları, kitap okuma alışkanlığı kazandırma, kaliteli zaman geçirme, demokratik çatışma çözme yöntemleri ve ekran bağımlılığıyla mücadele gibi konular da eğitimin önemli başlıkları arasındaydı.

Eğitime katılarak çocuklarına daha güçlü bir gelecek hazırlama yolunda adım atan babalara ve bu süreçte onları destekleyen annelere teşekkür eden Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, çocukların daha bilinçli, destekleyici ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi için bu tür iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR