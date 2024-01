Odunpazarı Belediyesi, toplumun tüm gruplarına yönelik atölye ve eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Belediye, Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı seçilmesi ile daha önce sadece Odunpazarı merkezinde yürütülen eğitim çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerine taşıdı. Odunpazarı'na yaklaşık 8 bin çocuğun faydalandığı 16 kreş kazandıran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Laik, kaliteli, eşit ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı. Bu hakkı savunmaya, Türkiye'nin geleceği çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇOCUKLAR BUGÜNÜMÜZ, ÇOCUKLAR YARINIMIZ"

"Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" hedefiyle çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini savunarak; çocukların hak ettikleri kaliteli okul öncesi eğitimi alması için Odunpazarı'na 8'i tam zamanlı olmak üzere 16 kreş açtı. Eskişehir'in belediyelere ait ilk engelli kreşi olan ve alanında örnek bir proje olan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi 2023 yılında hizmete başladı. 3-6 yaş down sendromlu, otizm ve zihinsel engelli çocukların eğitim ve öğretim gördüğü Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, çocuklar 3 saatlik grup eğitimlerinden yararlanıyor. Oyun, müzik, spor, sanat etkinlikleri, masa etkinlikleri yapan çocuklar, bahçeye de çeşitli ürünler ekiyor. Sosyal hayata uyum, akademik gelişim ve iletişim becerileri konularında da etkinliklere katılan çocuklar, her anlamda gelişimlerini sağlamaya devam ediyor. Günümüze kadarki süreçte tam zamanlı kreşlerden yaklaşık 2 bin çocuk okul öncesi eğitimi aldı. Tam zamanlı kreşlerde her sınıfta okul öncesi eğitim almış öğretmen ve usta öğretici bulunuyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerin araştırma, inceleme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve büyük-küçük kas gelişimlerini destekleyici; doğaya ve insana saygılı, empatik düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor. Odunpazarı'nın yeni kreşler için çalışmaları da devam ediyor.

16 KREŞ, 28 KÜTÜPHANE, 18 HALK MERKEZİ, 3 GENÇLİK MERKEZİ

Odunpazarı Belediyesi, 16 kreşi, 28 kütüphanesi, 18 Halk Merkezi ve 3 Gençlik Merkezi olan bir belediye. Halk ve gençlik merkezlerinde çocukların, gençlerin derslerine ve kişisel gelişimlerine destek olmak için kurslar, atölyeler açıyor. Emek Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi ve Odunpazarı'nın çeşitli mahallelerinde yer alan 18 Halk Merkezi'nde çocuklar için Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi gibi branşlarda ücretsiz kurslar açıldı. Özellikle 8. sınıf öğrencilerinin LGS sınavına hazırlıkları için temel branşlarda eğitimlerine destek olmak için verilen eğitimler büyük ilgi görüyor. Gençlik merkezlerinde "Geleceği Gençlerle İnşa Ediyoruz" sloganı ile çalışmalarını sürdüren belediye, bugüne kadar 250 atölye ile yaklaşık 99 bin gence hizmet verdi. Çocukların dersleri kadar ruh ve beden sağlığını da düşünen belediye, alanında uzman psikologlarla danışmanlık hizmeti veriyor. Ücretsiz halı sahaları; spor park ve kampüsleri; spor yaz okulları ve diğer kurslar ile de çocukların ve gençlerin beden sağlıkları için çalışıyor.

ÇOCUKLAR TATİL YAPARKEN DE KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çocukların tatil yaparken de kendilerini geliştirmeleri için yaz okulları açıyor. Basketbol, voleybol, tenis gibi spor branşlarında derslerin verildiği bu yaz okullarında, İngilizce, matematik, resim, temel bilgisayar, satranç ve çocuk cimnastiği gibi hem çocukların derslerine katkı sağlayan hem de sosyalleşmelerini sağlayan eğitimler veriliyor.

BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DESTEK

Barınma problemi, tüm Türkiye'de olduğu gibi 3 büyük üniversitenin bulunduğu Eskişehir'de de öğrencilerin yaşadığı sorunların başında geliyor. Odunpazarı Belediyesi, barınma probleminin çözümünde de gençlere destek olmak için Büyükdere Mahallesine Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesini yaptı.

EĞİTİMDE ENGEL YOK

Belediye'nin 3-6 yaş engelli çocuklar için açtığı kreş haricinde, daha büyük yaştaki engelli çocukların ve gençlerin eğitimleri için açtığı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi de var. Bugüne kadar yaklaşık 150 bireyin faydalandığı bu merkezde, engelli bireylerin (otizm, zihinsel, bedensel engelli) sosyalleşmesi, kaynaşması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimleri, sosyal topluma uyum sağlaması ve toplu gruplar içinde bulunabilmeleri amacıyla spor, müzik, dans eğitimleri ve birçok farklı atölye düzenleniyor.

KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATTA SÖZ SAHİBİ OLABİLMELERİ İÇİN ATÖLYELER AÇIYOR

Odunpazarı Belediyesi sadece çocukların ve gençlerin eğitimi için atölyeler ve kurslar açmıyor. Odunpazarı'nda bulunan 18 Halk Merkezi, kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile kadınların sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olabilmeleri için birçok farklı branşta atölyeler açıyor. Bu güne kadar halk merkezlerinde açılan 2100 branşta atölyeye yaklaşık 100 bin kadın katıldı. Kadınların kendi ayakları üstünde durabilmesi için onlara destek veren belediye, kadın istihdamını artırmak için de çeşitli çalışmalar yürütüyor.

ENSTRÜMAN, KORO VE DANS ATÖLYELERİ

Eğitim çalışmalarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile kültürel alana da taşıyan Belediye, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde enstrüman, koro ve dans atölyeleri gerçekleştiriyor.

TİYATRO EĞİTİMLERİ

Belediye tarafından düzenlenen bir diğer eğitim çalışması da tiyatro eğitimleri. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından verilen tiyatro eğitimleri kapsamında her yıl Özel Yetenek Sınavı düzenleniyor. Bu sınavda başarılı olan katılımcılara alanında uzman eğitmenlerle 2 yıllık eğitim, atölye ve workshop çalışmaları sunuluyor. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan katılımcılar, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil olarak oyunlarda yer alıyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, kendi oyuncusunu yetiştirmesinin yanı sıra ülkemizin dört bir yanında bulunan üniversitelerin tiyatro bölümlerine de onlarca öğrenci kazandırarak büyük ve kıymetli başarılara imza atıyor.

ARICILIK EĞİTİMLERİ

Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan projelerinden biri de Arıköy. Üniversiteler, odalar ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen Arıköy'de, her yıl, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim veriliyor. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu arıcılık faaliyetini aktif olarak sürdürüyor. Bu öğrencilerin bir kısmı kendilerine yetecek kadar bal üretirken bir kısmı ise ürettiği bal, polen, arısütü ve arı ürünlerini satarak ticari kazanç elde ediyor.

"KALİTELİ, EŞİT VE BİLİMSEL EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKI"

Odunpazarı Belediyesi'nin çağdaş bir toplum yaratmak, özellikle de çocuklara aydınlık ve güzel bir dünya bırakabilmek için çalıştığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler kısacası toplumun tüm kesimi için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Kazım Kurt, "Erişilebilir, eşit eğitim toplumun tüm kesiminin hakkı. Odunpazarı'nda daha önce sadece merkezde bulunan eğitim çalışmalarını 18 halk merkezimizle, Odunpazarı'nın 17 farklı mahallesine taşıdık. Halk merkezlerimizde özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olabilmesi için atölyeler açıyoruz. Öte taraftan da laik, kaliteli, eşit ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı. Bu hakkı savunmaya, Türkiye'nin geleceği çocuklarımıza sahip çıkmaya ve Odunpazarı'nın çeşitli mahallelerinde kreşler açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.