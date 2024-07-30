OEDAŞ Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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OEDAŞ Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor

OEDAŞ Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının alt kısımlarında temizlik ve ağaç dallarının budama çalışmaları gerçekleştiriyor. OEDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti vermektedir ve bu yıl da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vermektedir. Şirket, ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının alt bölümlerinde bitki örtüsünün kesimi, ağaç dallarının budanması ve kesim artıklarının temizlenmesi çalışmalarına Bilecik ve Kütahya'dan başlamıştır. Bu çalışma diğer illerde de gerçekleştirilecektir. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, orman varlığı ve yaz dönemiyle birlikte hız kazandırılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi vererek, ormanları ve ekosistemi korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtmiştir. Ayrıca, enerji nakil hatlarının geçtiği hassas alanları tespit ederek, yangın riskini azaltmak amacıyla hatların yer altına alınmasını sağladıklarını da ifade etmiştir.

30.07.2024 10:43
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Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının alt kısımlarında temizlik ve ağaç dallarını budama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına her yıl olduğu gibi bu yıl da destek veriyor. Şirket bu çerçevede, ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının alt bölümlerinde bitki örtüsünün kesimi, ağaç dallarının budanması ve kesim artıklarının temizlenmesi çalışmalarına Bilecik ve Kütahya'dan başladı. Bu çalışma OEDAŞ'ın faaliyet gösterdiği diğer illerde de yapılacak.

"Yangın riskini azaltmak için çalışıyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, hizmet verdikleri bölgedeki orman varlığı ve yaz dönemiyle birlikte hız kazandırdıkları temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl açıkladığı verileri hatırlatan Yalçın, "Hizmet verdiğimiz 5 ilimizden Kütahya ve Bilecik'in yüz ölçümlerinin yüzde 57'si ormanlardan oluşuyor. Bu illerimizi yüzde 40 ile Uşak, yüzde 29 ile Eskişehir ve yüzde 20 ile Afyonkarahisar takip ediyor. Biz de OEDAŞ olarak ormanlarımızı, ormanlardaki canlıları yani tüm ekosistemi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda bölgemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının temizliği ve bu hatlara yakın ağaç dallarının budanması, bitki örtüsünün kesilmesi gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl ilk çalışmalarımızı en fazla ormanlık alana sahip iki şehrimiz olan Bilecik ve Kütahya'dan başlattık. Şu ana kadar iki şehrimizde de 50'şer kilometrelik orman alanı temizliğini tamamladık. Bu çabalarımız sadece bugün için değil, geleceğimizin daha yeşil, daha yaşanabilir olması için de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yalçın ayrıca, yangın riskini azaltmaya yönelik olarak enerji nakil hatlarının geçtiği hassas alanları tespit ettiklerini ve yetkili kurumların onay ve izinleri dahilinde hatların yer altına alınmasını sağladıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OEDAŞ Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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