Öğrenci Şeker Komasına Girince Otobüs Şoförü Devreye Girdi

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK)- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şeker komasına giren öğrenci, halk otobüsü şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Olay anı araç içi kamerasını saniye saniye yansıdı.

Olay 10 Mayıs'ta Safranbolu- Karabük arası seferde olan ve Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı halk otobüsünde meydana geldi. Arkadaşları ile Karabük'ten halk otobüsüne binen Ayşegül isimli öğrenci araç seyir halindeyken bir anda kendini kötü hissetti. Durumu fark eden otobüs kaptanı Selim Şirin Safranbolu Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Şeker komasına girdiği öğrenilen genç kızın yaşadıkları ve şoförün örnek davranışı araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Gazetecilere olay anını anlatan otobüs şoförü Selim Şirin konuşmasınde şunları söyledi:

"Hastayı en yakın Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalıştım ve ulaştırdım. Yanındaki arkadaşları şeker komasına girdiğini söyledi. Daha önce de olmuş. Zaten hastanenin önüne geldiğimizde bilinci yerine gelmişti. Teşekkür ederek araçtan indiler. Bizim için önce can güvenliği. İnsanlık vazifemi yaptım."

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otobüs şoförünün duyarlılığı otobüste bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.