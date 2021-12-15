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Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı - Son Dakika

Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı

15.12.2021 18:21
Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı

Öğrenci Topluluklarının görüş, öneri ve fikirlerinin paylaşılması amacıyla Düzce Üniversitesi tarafından Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Öğrenci Topluluklarının görüş, öneri ve fikirlerinin paylaşılması amacıyla Düzce Üniversitesi tarafından Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, öğrenci toplulukları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplulukların Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile yakın iletişim içerisinde olmaları, her topluluktan araştırma projeleri destek programlarını başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Programda bir sunum yapan Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Merkezin öğrencilere ve mezunlara yönelik hizmetleri, yapılan çalışmalar, kariyer planlama faaliyetleri, iş ve staj olanakları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu Üyesi ve İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nevin Özer ise, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği başlıklarında önemli bilgiler aktardı.

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ise programda öğrenci toplulukları hakkında önemli hususları katılımcılarla paylaştı. Konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarının sorularına geçildi. Gelen soruları tek tek not alan Üniversite Yönetimi, topluluk faaliyetleri, toplumsal sorumluluk çalışmaları, sosyal olanaklar gibi birçok konudaki soruları ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılarak iletilen konularda çözüme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Öğrenci toplulukları, yönetimin kendi düşüncelerine önem vermesi ve sorunlarına çözüm yolları üretmesini memnuniyetle karşıladı. - DÜZCE

Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı
Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı
Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı

Düzce Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenci toplulukları sorunlarını anlattı - Son Dakika


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