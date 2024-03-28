Öğrenciler Adıyaman\'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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6 Şubat depreminde Adıyaman'da, enkaz altında kalarak engelli duruma gelen veya yaşlılıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların yardımına öğrenciler koşuyor. Öğrenciler, "Ben her yerde varım" projesi kapsamında takdir edilecek davranışa her gün imza atıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce başlatılan "Ben her yerde varım" projesi kapsamında Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü öğrencileri deprem bölgesi Adıyaman'da, enkaz altında kalarak engelli hale gelen veya yaşlılıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların yardımına koşuyor. Proje kapsamında belirlenen kişilerin konteynerleri, öğrenci ve okul öğretmenleriyle birlikte ziyaret ediliyor. Öğrenciler burada temizliklerini yapamayan kişilerin konteynerlerini temizleyerek pırıl pırıl bir hale getiriyor. Dip bucak temizlik yapan öğrenciler aynı zamanda kişilerin kıyafetlerini katlayıp, yataklarını toparlayıp bulaşıklarını da yıkıyor. Temizlikten sorumlu öğrenciler, temizlik işlerini yaptıkları sırada yemekten sorumlu öğrenciler ise Perre Uygulama Otelinin mutfak kısmında da yemek hazırlıyor. Usta öğreticilerin kontrollerinde öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler bu defa yine belirlenen ihtiyaç sahibi kişilerin konteynerlerine tek tek bırakılıyor.

Hem temizlik hem de yemek ihtiyaçları karşılanan kişiler, örnek davranış sergileyen öğrencilere ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi kişilere yemek hazırladığı için oldukça mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Elif Su Salık, "Biz Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olarak burada yardıma ihtiyacı olan ailelere ve tek yaşayan kişilere yemek yapıp onlara dağıtıyoruz" dedi.

Öğrencilerin yaptığı temizlik ve yemeklerden dolayı çok sevindiğini söyleyen Ramazan Şahin, "Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun, sağ olsunlar. Kendi yemeğimi yapamıyorum, yardımlarda bulunuyorlar. Ben engelliyim, beyin kanaması geçirdim, tek yaşıyorum. Allah razı olsun sağ olsunlar, evi temizlediler burası çok güzel oldu" sözlerini kullandı.

Depremde enkaz altında kalarak engelli duruma düşen Filiz Sırtıkara ise konuşmasında, "Bu uygulama bizler için çok iyi oldu. Depremde engelli olduk, evimizin temizlenmesi, yemeklerin getirilmesi bizleri düşünmeleri çok iyi oldu. Evi temizlediler, yemek getirdiler. Sağ olsunlar getirenlerden de devletimizden de, herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Ben her yerde varım" projesi Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu kapsamda bugün depremde engelli durumuna düşen ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizlediler. İftarlık yemekleri öğretmen ve öğrencilerimiz yaparak vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırdılar. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın sosyal hayata dokunmaları, birlik ve beraberliklerini sağlamaları bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN