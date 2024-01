Öğrenciler Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nde Tatil Eğlencesi Yaşıyor

Öğrenciler karne tatilinde Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil öncesi son haftanın etkinlik haftası yapılması ile birlikte Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi öğrencilerle dolup taştı.

Bilim merkezinde çeşitli deneyler yapan ve farklı etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler cep sinemasında mısır eşliğinde film keyfini yaşadı. Gruplar halinde tüm okullar bilim merkezi aktivitelerinin yanı sıra Dobateks, İDA Madra Jeopark Hisaralan Jeosit alanı başta olmak üzere çeşitli turizm alanlarında gezi gerçekleştirdiler. Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi işbirliğinde etkinlik haftası dolu dolu geçti.

Öğrenci Arif Alp Gökçe "Bir sürü çeşitli proje aktivite var kursları açılacakmış kodlamaya gelmeyi düşünüyorum isterim katılmayı düşünüyorum. katılacağım. güzel eğlenceli aktivite bir sürü " şeklinde konuşurken, öğrenci Yıldız Ayan "Öncelikle bugün sürtünme kuvvetini öğrendik bir şey yaptık. Sonra pürüzlü ve pürüzsüz yollarda ve taşlı ve taşsız yollarda nasıl gidilir öğrendik. ve mikroskopta incelemeler yaptık. Bence burası çok güzel bence bilgi dolu şeyler yaşıyorsunuz. Her şeyi öğreniyorsunuz burada yani burası çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim gelmeleri için. Çok eğlendim burada" dedi.

Bilim atölyesini gezdiğini ve robotik kodlama odasında bilgi aldıklarını belirten öğrenci Ahmet Kerem Demir "Burada yapılan faaliyetleri, yapılan uygulamaları, derste işlenen konuların uygulamalı halini görmüş olduk. Bence iyi bir yer yani derste işlediklerimizi burada uygulamalı bir şekilde, yani bazen izlediğimiz oluyor ya da gördüğümüz oluyor kitaplardan falan. Burada uygulamalı bir şekilde kendimiz de yapabiliyoruz. Bunlar görebiliyoruz kendimiz nasıl bir zorlu veya nasıl bir şey olduğunu kendimiz de görebiliyoruz" dedi.

Yağcıbedir Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Vildan Kalkan "Öğrencilerimizi bu hafta içi etkinlik yaptık. Sınav maratonundan çıktık. Sınavlarda bayağı yoruldu öğrenciler. Onlara değişiklik olsun diye hem sinema aktivitesi olarak getirdik, hem de buradaki atölyeleri gezdirmeye getirdik gayet eğlendiler gördüğüm kadarıyla güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel her şey teşekkür ederiz" dedi.

Gençlik ve eğitim projeleri ile gençlere her zaman destek olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Eğitim bir insan hayatında en önemli noktalardan birisi. Eğitilmemiş bir insan bu ülke için büyük bir eksik demek. Bizler de Sındırgı belediyesi olarak SIBEM dersanemizde, kütüphanemizde, Akpınar Yaşam Merkezinde şimdi bilim ve teknoloji merkezimizde eğitimin bu ülkenin her bir kesimindeki çocuğuna eğitim verebilmek için gayret ediyoruz. Okullarımızın etkinlik haftasında, ara tatilinde ve farklı dönemlerde her alanda 800 den fazla öğrencimize hizmet veriyoruz. İlçe kaymakamlığımız, milli eğitim müdürlüğümüz işbirliği içerisinde gençlerimizin eğitimine her alanda katkı sunuyoruz. Gençlerimiz öğrensin, kendilerini geliştirsin, Dünya ile rakabet edebilir bir hale gelsinler. Tek gayemiz bu. Eğitim her alanda şart. Biz de her zaman yanlarındayız" dedi.