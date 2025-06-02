Öğretmen Birsen Kilitci Özcan Etkinlikleriyle Takdir Topladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmeni Birsen Kilitci Özcan, gerçekleştirdiği etkinliklerle herkesin takdirini kazandı.

Bir çocuk annesi olan Birsen Kilitci Özcan, Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfında ücretli öğretmenliğin yanında, yazları çocuklara yönelik Görsel Zeka Oyunları kursu ve 3-6 yaş Okul Öncesi Etkinlikleri gibi kurslar açıyor.

"Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşerse iz bırakır" diyen Birsen Kilitci Özcan, "Benim çocuklarla çok farklı bir bağım var. Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Kış döneminden bugüne velilerinde katılımıyla, "Bir Yaş Büyüdüm Partisi", Ramazan bilincini aşılamak için etkinlikler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı etkinlikleri, Sinema Günleri, aile katılımlı etkinlikler, Karagöz ve Hacivat gösterilerinin yanı sıra Sanat ve Türkçe Dil gibi birçok etkinlikler yaptık. Bu tür etkinliklere ailelerinde katılımı çok önemli. Günümüzde çocuklarımızı televizyon, telefon ve tablet gibi ekranlardan mümkün olduğunca uzak tutmalı, telefonumuza yükleyeceğimiz uygulama ile onları sürekli denetlemeliyiz. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı içinde minik kalplerin Eğitim Gönüllüsü olarak girdiğim bu yolda bana destek olan başta Kaymakamımız Muhammet Samet Bahar'a, Belediye Başkanımız Mustafa Demirtaş'a, Zümrelerim Nazik Dumlupınar, Nazan Bilgin'e bize ev sahipliği yapan Gençlik Merkezi Müdürü Yılmaz Uçar ve personellerine, Kütüphane Müdürü İsmail Yaldız ve Kütüphane görevlisi Dicle Şimşek'e ve katılım sağlayan ailelere çok teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA