Öğretmenler AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
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Öğretmenler AFAD gönüllüsü oldu

17.10.2022 14:54
Öğretmenler AFAD gönüllüsü oldu

Samsun'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 24 öğretmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü oldu.

Samsun'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 24 öğretmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü oldu. Samsun'da ilk olan öğretmenler AFAD Arama ve Kurtarma Birimi gönüllüsü olarak belgelerini aldı.

Samsun'da hafif arama ve kurtarma, yangın, ilkyardım, çadır kurma, harita, pusula, GPRS, psikososyal destek ve insani yardım eğitimlerini tamamlayan 24 öğretmene AFAD gönüllüsü kartı verildi. İlk olarak öğretmenler İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 gün boyunca ilkyardım eğitimi aldı. Akabinde öğretmenlere 2 gün süresince AFAD tarafından psikososyal destek ve insani yardım, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1 gün süresince yangın, 5 gün süresince de hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmenler AFAD gönüllüsü olmaya hak kazandı.

"Her zaman afetlerle karşı karşıya kalma riskimiz var"

AFAD İl Müdürlüğü'nde belge takdim töreni düzenledi. Törende öğretmenlere seslenen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı konuşmada, "Görüldüğü üzere afetlerle hep karşı karşıyayız. İlimizde en fazla muhtemel olan, bizim de risk olarak gördüğümüz 4 afet türümüz var. Bunlardan birincisi deprem, ikincisi sel. Sel genellikle bizim bölgemizde görülen bir afet türüdür. Üçüncüsü Karadeniz Bölgesi'nin topoğrafik yapısından dolayı heyelanlar, dördüncüsü de yangınlardır. Bu afet türleriyle her zaman karşı karşıya kalmamız muhtemeldir. Bu anlamda Samsun olarak biz 4 konuya odaklanıyoruz. 'Deprem bizim bölgemizde olmaz' demeyin" dedi.

1943'teki Ladik depreminde 4 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Yani geçmişte şehrimizin deprem mazisi var. Seller de 1992'de, 2000'li yıllarda Canik'teki selleri biliyorsunuz. Atakum selleri, Terme'deki seller veya Salıpazarı'na ne zaman fazla bir yağmur yağsa 'acaba Terme'yi su basacak mı' diye korku ve endişe içinde tüm AFAD ve SASKİ ekibi orada tertibatlarını alıyor. Yani her zaman afetlerle karşı karşıya kalma riskimiz vardır" diye konuştu.

Konuşmasında öğretmenlere seslenen Vali Dağlı, "Değerli öğretmenlerimiz sizin 'özverili bir şekilde bu konuda bizde varız' diyerek bu eğitime katılmanız bizim için son derece önemlidir. Bu konuda Milli Eğitim camiasında bir ilksiniz. Biz diğer kurumlarımızla da bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz her ilçeden 20'şer muhtar olmak üzere 337 muhtarımıza yakın bir zamanda AFAD destek gönüllüsü belgelerini vereceğiz. Her ilçeden 20'şer muhtarımızı bu konuda eğittik. Adliye personellerimizden 20 vatandaşımızı eğittik. Cezaevi personellerimizden başsavcımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmada 20'şer personelimizi eğittik. Bu konuyla alakalı şimdiki projemi her ilçemizden 10'ar tane din görevlimize AFAD destek gönüllüsü eğitimlerini vermektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı öğretmenlere belgelerini ve afet çantalarını teslim etti. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Törene ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve AFAD İl Müdür Levent Uçarlı katıldı. - SAMSUN

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Öğretmenler AFAD gönüllüsü oldu Öğretmenler AFAD gönüllüsü oldu
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Samsun, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenler AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika

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