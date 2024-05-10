Öğretmenler, İstanbul'da yaşanan saldırıyı protesto etmek için derslere girmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğretmenler, İstanbul'da yaşanan saldırıyı protesto etmek için derslere girmedi

Geniş Video İzle

İstanbul Eyüp Sultan'da bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu ölmesini protesto etmek amacıyla bazı sendikalara bağlı öğretmenler Malatya'da derslere girmedi. Eğitim emekçileri, can güvenliklerinin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması talebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Eğitim- Sen Malatya Şube Eğitim Sekreteri, şiddetin günlük hayatın bir parçası haline geldiğini ve son zamanlarda okullarda tehdit, taciz, yaralama ve öldürme olaylarının arttığını belirtti. Öğretmenler, mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına ve emeklerinin küçümsenmesine karşı tepkilerini gösterdi.

10.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, öğrencisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrasında ölmesini protesto eden bazı sendikalara bağlı öğretmenler Malatya'da derslere girmedi. Eğitim- Sen Malatya Şube Eğitim Sekreteri Simge Erdem Kutlu, "Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir" dedi.

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim- Sen, Eğitim- İş ve Hürriyetçi Eğitim- Sen üyeleri, "Artık yeter, can korkusuyla çalışmak istemiyoruz, can güvenliğimi sağlansın, gerekli tedbirler alınsın" dedi.

"BU ÜLKEDE OKULDA BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Eğitim- Sen Malatya Şube Eğitim Sekreteri Ekin Simge Erdem Kutlu, şunları söyledi:

"Evde, sokakta, okulda ve hayatın her alanında görülen şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü. Hergün bir şiddet ve cinayet haberlerine tanık oluyoruz. Maalesef son zamanlarda okullarımızda bu şiddet atmosferi içerisinde tehdit, taciz ve yaralama ve öldürme olayları şeklindeki zincirleme trajedinin birer parçası haline geldi. Eğitimcilere yönelik itibarsızlaştırma ve saldırı dalgasının son halkası bir eğitim emekçisi arkadaşımızı yaşamdan ve aramızdan koparıp aldı. Bu ülkede, okulda bir öğretmen öldürüldü. Söz bitti, şiddetin, cinayetin tek bir failinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİ ENDİŞEYLE OKULA GİDİYOR"

Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler, liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülkü amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler, eğitime dair eleştiri ve önerilerimizi yıllardır, kulak tıkayan ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir."

Öğretmenler, İstanbul\'da yaşanan saldırıyı protesto etmek için derslere girmedi
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyüp Sultan, İstanbul, Malatya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenler, İstanbul'da yaşanan saldırıyı protesto etmek için derslere girmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 15:09:42. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmenler, İstanbul'da yaşanan saldırıyı protesto etmek için derslere girmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement