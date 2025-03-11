Okuma yazmayı öğrenen binlerce öğrenciden Mehmetçik'e mektup - Son Dakika
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Yerel

Okuma yazmayı öğrenen binlerce öğrenciden Mehmetçik'e mektup

Okuma yazmayı öğrenen binlerce öğrenciden Mehmetçik\'e mektup

Türkiye'nin farklı coğrafyalarında eğitim gören, özellikle köy okulunda okuyan ve yıl içinde okuma yazmayı öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri Mehmetçik'e mektup yazdı.

11.03.2025 15:21
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Türkiye'nin farklı coğrafyalarında eğitim gören, özellikle köy okulunda okuyan ve yıl içinde okuma yazmayı öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri Mehmetçik'e mektup yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında eğitim gören özellikle köy okulunda okuyan, yıl içinde okuma yazmayı öğrenen 11 binden fazla öğrenci Mehmetçik'e mektup yazdı. MEB tarafından belirlenen 180 okulda Mehmetçik'e yazılan mektuplar, Türkiye'nin 81 ilinde zorunlu askerlik görevi ifa eden Mehmetçik'e Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince ulaştırılacak.

Ayrıca proje kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu'nu ziyaret etti. Yazdıkları mektuplardan dolayı okuldaki öğrencilere teşekkür eden Bakan Yardımcıları, öğrencilere hediye verdi.

"Mehmetçiğimiz bizim geleceğimiz olan çocuklarımız tarafından bu mektupları almayı hak ediyor"

Ziyarette konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Çocuklarımız Türkiye Yüzyılı Maarif modeli kapsamında okuma yazmayı öğrendikleri ve okuma bayramına ilk adımını atacakları bugünlerde dedik ki ilk mektuplarını, ilk metinlerini anlamlı mektuplarını kime yazsınlar? Mehmetçiğimize yazsınlar. Çünkü Mehmetçiğimiz bizim için çok önemli. Vatanımızı, milletimizi, namusumuzu ve dinimizi koruyor. Bu böyle yüce bir görevi yapan Mehmetçiğimiz ve bizim geleceğimiz olan en kutsal varlıklarımız olan çocuklarımız tarafından bu mektupları almayı hak ediyor diye düşünüyorum. Projede emeği olanları tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Bizi biz yapan budur. Bu milli ve manevi değerdir"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise, "Buradaki yavrularımızın da ilk mektuplarını Mehmetçiğimize yazması zannedersem onların gönlünde, yüreğinde ve yaptığı hizmete ve fedakarlığa ne kadar daha ödül verirsek verelim bütün onların da üstünde bir ödül ve karşılık olacaktır. Bu nedenle de buradan evlatlarımızın Mehmetçik'ye göndereceği mektup ve onların Mehmetçiğimizin onlara göndereceği mektuplar ve o duygular çok büyük bir aslında millet buluşması ve kaynaşmasıdır. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet var olması için biz bu yavrularımızla büyükleri arasındaki bu irtibatı sağlamak zorundayız. Proje gerçekten çok önemli. Bizi biz yapan budur. Bu milli ve manevi değerdir. Bu aidiyet duygusudur" açıklamasında bulundu.

Ankara Altındağ Şehit Mustafa Yiğit Alp İlkokulu 1-A Sınıfı Öğretmeni Mustafa Kıran da, "İstedim ki öğrencilerim okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını bayrak için, vatan için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz için yazsınlar. Bu fikri öğrencilerimle paylaştım, çok mutlu oldular. Böylelikle bu projeye dahil olmuş olduk" şeklinde konuştu.

Mehmetçik'e mektup gönderen öğrenciler ise heyecanlarını ve asker olmak istediklerini dile getirdi.

31 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mustafa Yiğitalp'in ismini taşıyan ilkokulun öğrencileri tarafından kaleme alınan mektuplar, Şırnak'ta bulunan 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik'e ulaşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okuma yazmayı öğrenen binlerce öğrenciden Mehmetçik'e mektup - Son Dakika

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