Oltu\'da 200 Kapasiteli Yükseköğrenim Yurdu Açıldı

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Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu'daki yükseköğrenim yurt sorununa yönelik önemli bir adım attı. Başkan Çelebi, 200 öğrenci kapasiteli özel bir erkek yurdunu kiralayarak, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin barınma sorununu çözmeyi başardı.

Belediye'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Belediyemizin imkanlarıyla 200 öğrenci kapasiteli yükseköğrenim yurdu erkek öğrencilerimizin hizmetine alınmıştır. İlçemize ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Başkan Çelebi, yurt açılışıyla ilgili yaptığı konuşmada, gençlerin eğitimine verdikleri önemi vurguladı. "Çağımız bilgi, teknoloji ve her anlamda eğitim çağıdır. Bütün öğrencileri kendi çocuğum gibi önemsiyor, onların sorunlarını gidermek için gece gündüz çalışmaktayız. Kişi ancak eğitim görürse hayatı kolaylaşır ve güzelleşir," dedi.

Oltu'daki yükseköğrenim yurt sorununu çözmenin kendileri için bir öncelik olduğunu belirten Çelebi, özellikle üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ayrıca, önümüzdeki yıl için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni bir erkek yurdunun inşa edilmesi için girişimlerde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çelebi, bu sürecin de takipçisi olacaklarını kaydetti.

Oltu'daki öğrenciler, yeni yurdun açılışı ile birlikte barınma sorunlarını çözmenin yanı sıra, daha rahat bir eğitim hayatı sürdürebilecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar. Başkan Çelebi'nin bu girişimi, Oltu'daki eğitim olanaklarını artırmak ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM