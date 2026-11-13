Olumsuz hava şartları İDO'da 9, BUDO'da 5 seferin 13 Kasım'da iptaline yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Olumsuz hava şartları İDO'da 9, BUDO'da 5 seferin 13 Kasım'da iptaline yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Olumsuz hava şartları İDO\'da 9, BUDO\'da 5 seferin 13 Kasım\'da iptaline yol açtı
Haber Videosu

İDO 13 Kasım 2026 Cuma günü planlanan 9 seferin, BUDO ise 5 seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'da etkisini artıran lodos deniz ulaşımını aksattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 9 seferin, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 5 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 9 seferin, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise 5 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

İDO'nun açıklamasına göre, iptal edilen seferler şöyle:

15.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

15.45: Yenikapı-Yalova

15.45: Yalova-Yenikapı

17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

18.00: Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy

18.15: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.30: Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

19.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

BUDO'nun açıklamasına göre, iptal edilen seferler şöyle:

15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

17:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: İHA
Hava DurumuDenizcilikİstanbulUlaşımGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir elinde silah, bir elinde bayrak Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Engelli kızı için her şeyi bıraktı Polis babayla Eylül’ün kar günü Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
16:26
İslam Memiş’ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi, COP31’e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 16:35:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Olumsuz hava şartları İDO'da 9, BUDO'da 5 seferin 13 Kasım'da iptaline yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android