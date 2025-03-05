OMÜ'de 4 Bin 500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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OMÜ'de 4 Bin 500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu

OMÜ\'de 4 Bin 500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında 4 bin 500 öğrenciyi protokol üyeleriyle bir araya getirdi. Rektör Aydın, etkinliğin üniversite topluluğunun kaynaşmasına katkı sağladığını belirtti.

05.03.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında protokol ile 4 bin 500 öğrenci birlikte oruç açtı.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, akademisyenler ve idari personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 4 bin 500 öğrenci, üniversite yönetimi ve çalışanlarıyla aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadılar.

Rektör Aydın: "Öğrencilerle birlikte geçirilen bu anlamlı zaman, OMÜ topluluğunun kaynaşmasına büyük katkı sağladı"

İftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, OMÜ'nün güçlü bir topluluk yapısına sahip olduğunu ve öğrenci dostu bir üniversite olma vizyonumuzu pekiştirdiğini gösteriyor" dedi.

Aydın, etkinliğin sadece bir iftar yemeği değil, üniversitenin sosyal sorumluluk ve dayanışma anlayışını pekiştiren bir organizasyon olduğunu belirterek, "Öğrencilerle birlikte geçirilen bu anlamlı zaman, OMÜ topluluğunun kaynaşmasına büyük katkı sağladı" diye konuştu.

Program, öğrenci ve idari çalışanların OMÜ yönetimiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OMÜ'de 4 Bin 500 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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