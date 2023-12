ORAKAF\'23 açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı'nın '2023 yılı Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları' Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve 19 üniversitenin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda yapılan fuarın açılış konuşmasını ev sahibi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptı. ERÜ hakkında bilgiler veren Rektör Altun, 52 bin öğrencinin gelişimini en seviyede tutmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Fatih Altun; "Özellikle Erciyes Üniversitesi'nin geldiği noktada hakikaten birçok alanda kendisini ispatlamış, ArGe, ÜrGe faaliyetlerinden tutun da sağlıkta, mühendislikte, ziraatta ve sosyal bilimlerde çok güçlü faaliyetler içerisinde olan bir üniversiteyiz. 19 fakültemiz, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulumuzla birlikte çok daha güçlü olmaya gayret ediyoruz. Çünkü ismini aldığımız Erciyes'imizden esinleniyoruz, gözümüzü her zaman zirveye dikmiş bir üniversite olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunları yaparken de öğrenci faaliyetleri, öğrenci odak çalışmaları bizim en önemli başlıklarımız arasındadır. Çünkü biliyoruz ki bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye yüzyılına adım atacağımız süreçlerde siz gençlerin çalışmalarınıza, gayretlerinize çok ihtiyacımız olacak. Sizin gerek kampus hayatınızdaki yaşam süreçlerinizi rahatlatmak, gerekse bilgi birikiminizi ve donanımınızı geliştirmek anlamında mümkün mertebe kampus hayatını canlandırmaya çalışıyoruz. 52 bin öğrenciyle yaptığımız bu çalışmayla da sizlerin gelişimini en üst seviyede tutmak istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın düzenlenmiş olduğu Bölgesel Kariyer Fuarlarının ve bu fuarların özellikle oluşturulmuş olan platformda tanımlanması sizin bundan sonraki meslek hayatınızda çok kıymetli olacak. Yetenek Kapısı altında özellikle staj noktasında kendi özgeçmişinizi yayınlamış olmanız, size beklemediğiniz yerlerden önemli staj imkanları sunacaktır. Daha da önemlisi özgeçmişinizdeki bu güncellemeler, meslek hayatınızda beklemediğiniz noktalarda, beklemediğiniz firmalarla eşleşmeler sağlayacaktır" dedi.

Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, katılımcılara Kayseri hakkında bilgiler vererek; "2019'da benzer bir çalışma yapılmış, çok verimli geçmişti. Yine 2023'te şehrimizde böylesine anlamlı bir çalışmanın yapılması bizleri sevindiriyor. 4 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölgesi, 5 tane üniversitesi, 2 tane teknoparkı olan bu güzel şehrimizde 19 üniversitemizin rektör ve mensuplarını görmek zenginlikler şehrine zenginlik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. İnşallah birbirimizden yararlanacağız, gençlerimizin ümidini boşa çıkartmama, onlara destek olma yönünde çalışma yapacağız. Bizleri en çok üzen; öğrencilerimizin ya da işe girecek kardeşlerimizin kendilerinin işlerini takip edip, aday olup, araştırmak yerine annelerine, babalarına bırakmak suretiyle takip ettiğini görmek bizleri düşünceye sevk etmekte. Ayrıca ya kendisi ya da yakını marifetiyle gerek kamu kurum kuruluşlarında gerekse diğer yerlerde 'ne iş olsa yaparım' cümlesi sıkıntılıdır. Ne olur ne iş olursa yapmayın, kendi işinizi yapın, kendinizi geliştirin. Gençlerimize diyorum ki; bu tür cümlelerden uzaklaşın, bu imkanları iyi değerlendirin" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir ithalatından iki kat fazla ihracat yapan, istihdamda bütün ülkemize katkı sağlayan çalışkan bir şehir"

Konuşmasına şehit olan 12 asker için başsağlığı dileyerek başlayan Vali Gökmen Çiçek ise; "Dün itibariyle 12 kahramanımızı şehit verdik. Hepimizin içi yanıyor. Ancak biz Müslüman Türk Milleti olarak vatan, millet, memleket için ölenlere hepinizin bildiği gibi 'ölü' demiyoruz. Onlar şehitler, bizimleler. Hala Türkiye'yi, Türk insanını tanımayanlar Türkiye'yi terbiye etmek, istediği alanlara çekmek için bir takım hain girişimlerde bulunuyorlar. Ancak ne olursa olsun bu millet haksızlık karşısında susmayacak. Sınırda askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ama aslında her birimiz memleket söz konusu olduğunda ölümden korkmadığımızı, bu memleket için seve seve hangi fedakarlık yapılması gerekirse yapacağımızı haykırıyoruz. Bu saldırılar ancak bizim azmimizi artırıyor. Bugün her zamankinden daha hırslı kalkıyoruz. Şuan vereceğimiz en güzel cevap; askerlerimizin onlara bedel ödettiği gibi biz de bulunduğumuz alanlarda daha çok cevap vereceğiz" diye konuştu. Kayseri'nin her alanda iddialı bir şehir olduğunu dile getiren Vali Çiçek; "Biz iddialı bir şehiriz. Son zamanlarda Erciyes Üniversitesi'nin aldığı başarılar, diğer üniversitelerimizin ortaya koyduğu başarılar, belediyelerimiz, sanayilerimiz, OSB'lerimiz ortaya bir iddia koyuyor. İddia çalışmadan, emek göstermeden olmaz. Bu şehir çalışarak, fedakarlık yaparak ortaya bir iddia koyuyor. Bu şehirde ihracat rakamları konuşulurken sanki bir milli maç sonucu beklenir gibi konuşulur. Bu şehirde istihdamı sokaktaki herkes konuşur. Çünkü bu şehir ülkeye katma değer üreten, ithalatından iki kat fazla ihracat yapan, istihdamda bütün ülkemize katkı sağlayan çalışkan bir şehir. Bu şehirde 19 üniversitemizi ağırlıyor olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılırken, protokol üyeleri ve davetliler kurulan stantları gezdi. ORAKAF'23, 2 gün boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Fuarı ziyaret edenler, merak ettikleri alanlarda yetkililerden bilgi alabilecek. - KAYSERİ