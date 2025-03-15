Ordu'da İlk Halk Et Satış Noktası Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da İlk Halk Et Satış Noktası Açıldı

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Artan et fiyatlarına karşı, Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından açılan Halk Et Satış Noktası, uygun fiyatlı et sunarak halkın yanında olmayı hedefliyor. Başkan Ulaş Tepe, bu girişimin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

15.03.2025 14:38  Güncelleme: 14:52
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(ORDU) - Artan et fiyatları karşısında halkın daha uygun fiyattan ucuz ete erişebileceği Ordu'nun ilk Halk Et Satış Noktası'nın açılışı, Altınordu Belediyesi tarafından yapıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Burası esnafla rekabet eden bir ortam değildir. Burası, halkın yanında duran bir dayanışma modelidir" dedi.

Başkan Tepe, seçim vaatleri arasında yer alan projeleri teker teker hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların yanında olmayı sürdüren Altınordu Belediyesi, dar gelirli vatandaşların uygun fiyattan yemek yiyebildiği Kent Loktansı'nın ardından Ordu'nun ilk Halk Et Satış Noktası'nı vatandaşların hizmetine sundu.

Şarkiye Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan satış noktası için açılış töreni düzenlendi. Törene CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Parti Meclis Üyesi Berker Esen, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, OTSO Başkanı A. Levent Karlıbel, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, CHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın altı günü hizmet verecek

Altınordu Halk Et Satış Noktası, pazar günü dışında haftanın altı günü saat 09.00 ile 18.00 arasında vatandaşlara hizmet verecek. Yerli üretim yüzde 100 dana etinden kişi başı günlük en fazla 2 kilogram alınabileceği satış noktasında et fiyatları açılışa özel olarak 1 kilogram köfte için 449 TL, 1 kilogram kıyma için 449 TL, 1 kilogram kuşbaşı için 499 TL, 1 kilogram biftek için 629 TL, 1 kilogram antrikot için 699 TL ve 1 kilogram bonfile için ise 739 TL olarak belirlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tepe, Ordu halkı için önemli bir adımın daha atıldığını söyledi. Halk Et ile her sofraya bereket geleceğini ve mutfaktaki yangını söndüreceğini belirten Tepe, şöyle konuştu:

"Sözlerimizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"

"Tam bir yıl önce, seçim meydanlarında sizlerle buluştuğumuzda Altınordu'yu sosyal belediyecilik anlayışıyla yöneteceğimizi, halkın ihtiyaçlarını önceleyen projelerle hizmet edeceğimizi söyledik. O gün verdiğimiz sözleri unutmadık, bugün de o sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz bugün burada sadece bir kasap işletmesi açmıyoruz. Biz, halkın cebini koruyan bir belediyecilik anlayışını güçlendiriyoruz. Biz, yoksulluğa karşı dayanışmayı büyütüyoruz.

"Burası esnafla rekabet eden bir ortam değil"

Son dönemde et fiyatlarında yaşanan kontrolsüz artış, özellikle dar gelirli ailelerimizin temel gıdaya erişimini zorlaştırdı. Sadece son 1 ayda et fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde bir artış yaşandı. Bu durum mutfaklardaki yangını büyütürken biz, Altınordu Belediyesi olarak, halkımızın yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha gösteriyoruz. Halk Et projemiz, vatandaşlarımızın piyasa fiyatlarının altında, sağlıklı ve güvenilir ete erişebilmesi için hayata geçiyor. Burası esnafla rekabet eden bir ortam değildir. Burası, halkın yanında duran bir dayanışma modelidir. Burada fiyatları görüp rahatsız olanlar olabilir. Ama fiyatları görüp mutlu olan binler, on binler bize yeter. Bizim belediyecilik anlayışımızda kimse yatağa aç girmez! Bizim belediyecilik anlayışımızda halkın sofrasında bereket, cebinde umut olur. Kent lokantası ile başlayan, halk sütle devam eden vatandaşı koruyan sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla bundan sonra da sofralarınıza bereket getirecek, ev ekonominize destek olacak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz."

Açılış öncesinde CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Parti Meclis Üyesi Berker Esen de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Tepe ve davetliler, Halk Et'in açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından hijyenik ve modern bir ortamda hazırlanan etler, vatandaşlarla buluşturuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ordu'da İlk Halk Et Satış Noktası Açıldı - Son Dakika

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