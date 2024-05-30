Ordu'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor

Ordu\'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor

Ordu Valiliği, 1 Haziran tarihinden itibaren Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Şehirlerarası karayollarında meydana gelen kazaların yoğun olduğu güzergahlarda kurulan sistemle hız ihlalleri denetlenecek ve trafik güvenliği artırılacak.

30.05.2024 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Valiliği, Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin 1 Haziran tarihinden itibaren devrede olacağını duyurdu.

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" kurulum çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor. Valilik, bu kapsamda Ordu'daki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan duyuruda, "Ordu sınırları içerisinde Gülyalı ilçesinden Giresun ile istikametine 6 bin 480 metre, Gülyalı ilçesinden Ordu merkez istikametine 6 bin 481 metre ve Giresun ili Eriklimanı mevkii - Gülyalı Tır Parkı arası Ordu istikameti 18 bin 713 m uzunluğundaki 3 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bahse konu hız koridorlarının araç cinsine göre hız limitleri, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100'üncü maddesinde belirtildiği üzere otomobil saatte 110, panelvan 100, kamyon, kamyonet, çekici 85, otobüs ile minibüs ise saatte 90 kilometre olarak uygulanmaktadır. Hız koridorlarının başlangıç noktası öncesi, sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup, 1 Haziran tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanılacaktır. Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu Valiliği, trafik, Ordu, Güvenlik, Trafik, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:40:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement