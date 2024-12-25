Ordu'da Zabıta Memuru Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu'da Zabıta Memuru Görevden Uzaklaştırıldı

Ordu\'da Zabıta Memuru Görevden Uzaklaştırıldı

Ordu'da ihtiyaç sahibi bir vatandaşa saygısızca davranan zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini belirterek sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. Zabıta memurunun, CHP'li Seyit Torun'un belediye başkanlığı döneminde memur yapıldığı öğrenildi.

25.12.2024 16:23  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ihtiyaç sahibi bir vatandaşa karşı saygısızca davranışlarda bulunan zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu personelin CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un belediye başkanlığı döneminde direkt kadroya alınarak memur yapıldığı ortaya çıkarken, saygısızlığa maruz kalan şahıs ise, "Benim devletimle aramı açmaya çalışıyorlar. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Benim yemeğim, gıda malzemelerim sürekli olarak geliyor" dedi.

2020 yılında pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi için Türkiye genelinde kurulan ve 65 ve üzeri yaştaki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde bulunan bir zabıta personelinin saygısızca davrandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonunda söz konusu zabıta memuru açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

"Hizmetkarı olduğumuz vatandaşa kimse parmak sallayamaz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimizin vicdanını yaralayan söz konusu zabıta memuru, tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır. Vicdandan yoksun tavır sergileyen personel, kim olursa olsun kurumumuzda barınması mümkün değildir. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz. Sosyal belediyecilik alanında başlatmış olduğumuz seferberlik ile göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, her gün kapısını çaldığımız, her türlü ihtiyacını karşıladığımız, tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladığımız ilimizde binlerce hane var. Bu seferberlikte mesai mefhumu gözetmeden, sevgi, saygı ve merhamet duygularının kutsal olduğu bilinci ile çalışan, Türkiye'nin İyilik Ordusu olarak tanımlanan, hayır duaları ile anılan yüzlerce mesai arkadaşımız var. Şehrimizin ve mesai arkadaşlarımızın göstermiş oldukları bu hassasiyeti ve verdikleri mücadeleyi hiç kimsenin itibarsızlaştırmasına asla müsaade etmeyerek, iyiliği ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

"Gereken tüm yardımları alıyorum"

Zabıta personelinin saygısızlığına maruz kalan Cihan Kapıcı da görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Devletten ve belediyeden her türlü yardımı aldığına dikkat çeken Kapıcı, "Benim devletimle aramı açmaya çalışıyorlar. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum" diye konuştu. Cihan Kapıcı, o gün ve sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

"O gün Aybastı ilçesine cenazeye gidecektim, o nedenle arayıp görevli arkadaşları bana yemek bırakmamalarını söyledim. Akşam ilçeden geri döndüm, evde de yemeye yemeğim yoktu. Zabıtayı arayarak 'bana yemek getirebilir misiniz' diye sordum. Buraya geldiler, aramızda küçük bir tartışma yaşandı. Aradan geçmiş 5 yıl. Küçücük bir olaydı. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Benim yemeğim, gıda malzemelerim sürekli olarak geliyor. Yakacak yardımında da bulunuyorlar. Gereken yardımları alıyorum. Bugün görüntüleri görünce şoke oldum. Kalp hastası bir adamım. Benim devletimle aramı açmaya çalışıyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

CHP'li Başkan direkt kadroya alıp memur yapmış

Öte yandan, söz konusu zabıta personeli Murat Kılıç'ın halen CHP Ordu Milletvekili olan Seyit Torun'un Ordu Belediye Başkanlığı döneminde direkt kadroya alınarak 657 sayılı kanun ile memur yapıldığı ortaya çıktı. - ORDU

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Seyit Torun, Politika, Belediye, 3-sayfa, Zabıta, Memur, Yerel, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Zabıta Memuru Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
23:32 Gazze’deki ateşkes ile ilgili İsrail’den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta Gazze'deki ateşkes ile ilgili İsrail'den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta
23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
23:23 Narin cinayetinde ’aile toplantısı’ görüntüleri mahkemeye sunuldu Narin cinayetinde 'aile toplantısı' görüntüleri mahkemeye sunuldu
23:23 Fenerbahçe’den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho’yu pişman etti Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho'yu pişman etti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 18:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Zabıta Memuru Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.