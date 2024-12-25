Ordu\'da Zabıta Memuru Görevden Uzaklaştırıldı

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Ordu'da ihtiyaç sahibi bir vatandaşa karşı saygısızca davranışlarda bulunan zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu personelin CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un belediye başkanlığı döneminde direkt kadroya alınarak memur yapıldığı ortaya çıkarken, saygısızlığa maruz kalan şahıs ise, "Benim devletimle aramı açmaya çalışıyorlar. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Benim yemeğim, gıda malzemelerim sürekli olarak geliyor" dedi.

2020 yılında pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi için Türkiye genelinde kurulan ve 65 ve üzeri yaştaki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde bulunan bir zabıta personelinin saygısızca davrandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonunda söz konusu zabıta memuru açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

"Hizmetkarı olduğumuz vatandaşa kimse parmak sallayamaz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimizin vicdanını yaralayan söz konusu zabıta memuru, tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır. Vicdandan yoksun tavır sergileyen personel, kim olursa olsun kurumumuzda barınması mümkün değildir. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz. Sosyal belediyecilik alanında başlatmış olduğumuz seferberlik ile göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, her gün kapısını çaldığımız, her türlü ihtiyacını karşıladığımız, tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladığımız ilimizde binlerce hane var. Bu seferberlikte mesai mefhumu gözetmeden, sevgi, saygı ve merhamet duygularının kutsal olduğu bilinci ile çalışan, Türkiye'nin İyilik Ordusu olarak tanımlanan, hayır duaları ile anılan yüzlerce mesai arkadaşımız var. Şehrimizin ve mesai arkadaşlarımızın göstermiş oldukları bu hassasiyeti ve verdikleri mücadeleyi hiç kimsenin itibarsızlaştırmasına asla müsaade etmeyerek, iyiliği ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

"Gereken tüm yardımları alıyorum"

Zabıta personelinin saygısızlığına maruz kalan Cihan Kapıcı da görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Devletten ve belediyeden her türlü yardımı aldığına dikkat çeken Kapıcı, "Benim devletimle aramı açmaya çalışıyorlar. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum" diye konuştu. Cihan Kapıcı, o gün ve sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

"O gün Aybastı ilçesine cenazeye gidecektim, o nedenle arayıp görevli arkadaşları bana yemek bırakmamalarını söyledim. Akşam ilçeden geri döndüm, evde de yemeye yemeğim yoktu. Zabıtayı arayarak 'bana yemek getirebilir misiniz' diye sordum. Buraya geldiler, aramızda küçük bir tartışma yaşandı. Aradan geçmiş 5 yıl. Küçücük bir olaydı. Görüntülerin servis edilerek nereye varılmaya çalışıldığını anlamıyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Benim yemeğim, gıda malzemelerim sürekli olarak geliyor. Yakacak yardımında da bulunuyorlar. Gereken yardımları alıyorum. Bugün görüntüleri görünce şoke oldum. Kalp hastası bir adamım. Benim devletimle aramı açmaya çalışıyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

CHP'li Başkan direkt kadroya alıp memur yapmış

Öte yandan, söz konusu zabıta personeli Murat Kılıç'ın halen CHP Ordu Milletvekili olan Seyit Torun'un Ordu Belediye Başkanlığı döneminde direkt kadroya alınarak 657 sayılı kanun ile memur yapıldığı ortaya çıktı. - ORDU