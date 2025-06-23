Ordu\'nun Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Cittaslow Genel Kurulu\'nda Temaslarda Bulundu

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Güney Kore'nin Wando şehrinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu'na katılarak, sakin şehirler için önemli olan konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu, Güney Kore'nin Wando şehrinde gerçekleştirildi. Dünyadan ve Türkiye'den sakin şehirlerin temsilcilerinin katıldığı kurulda, iklim değişikliği ile mücadele, deniz temizliği ve deniz kirliliğinin önlenmesi, bilinçli su tüketimi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yerel kadın üreticilerin desteklenmesi gibi başlıklar ele alındı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak kurulda, 'Cittaslow' üyesi belediyelerin yararlanabileceği Avrupa Birliği hibe destek fonlarının da masaya yatırıldığını ve sürdürülebilir projeler için ortak çözümleri değerlendirdiklerini kaydetti. Albayrak, "Her adımımız; doğayla uyumlu, insanı merkeze alan, sade ama güçlü bir yaşamı mümkün kılmak için. Birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor, birlikte yol alıyoruz. Güney Kore'nin Wando şehrinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bizleri en iyi şekilde ağırlayan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Kurulda ayrıca, Cittaslow unvanını almaya hak kazanan Denizli Çameli Belediyesi'nin sertifikası, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teslim edildi. - ORDU