Orhangazi'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Orhangazi'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Orhangazi\'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edilen Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Haniye için Orhangazi'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

01.08.2024 00:55
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İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edilen Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Haniye için Orhangazi'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. İkindi namazı sonrasında Cumhuriyet Alanı'nda toplanan kalabalık bir grup gıyabi cenaze namazını kıldıktan sonra organizasyonu düzenleyen STK'lar adına da bir basın açıklaması düzenlendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. İran'ın yeni Cumhurbaşkanının göreve başlama töreni için İran'a giden ve gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için ikindi namazı sonrasında kalabalık Cumhuriyet Alanı'nda toplandı. Burada Haniye için gıyabi cenaze namazı kılan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

Çok sayıda STK destekledi

Orhangazi AGD, Cansuyu, Eğitim Bir-Sen, İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasiler, farklı STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda daha sonra STK'lar adına bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında İsmail Haniye'nin siyonist İsrail tarafından füze saldırısı ile suikaste uğradığının belirtildiği açıklamada, İsmail Haniye'nin Ramazan ayının son gününde 3 evladı ve 3 torunu yine siyonist saldırıda şehit edildiği de belirtildi. "O zaman İsmail Haniye, 'Benim çocuklarımın kanı, diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir. Rabbim bana mübarek ramazan bayramında şehit babası olmayı hediye etti. Daha ne olsun ki?' demişti. Şimdi ise kendisi artık şehit oldu. Şehadetin mübarek olsun güzel insan" ifadelerine yer verildi.

İsmail Haniye'nin mücadelesi sonsuza kadar sürecek

STK'lar adına yapılan açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi, "Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir. İsmail Haniye'nin şehadeti dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti son değil, muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez. Bizler de yüreği yanık Anadolu insanı olarak söz veriyoruz ki, şehit İsmail Haniye'nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bulunduğumuz her ortamda İsrail coğrafyayı İsrail'e karşı birleştireceğiz İslam coğrafyası ve yeryüzünün tamamını siyonistler için yaşanılamaz bir hale getireceğiz. Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma günü, acı çekme günü değildir. Gün intikam günüdür. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhangazi'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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