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Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu - Son Dakika

Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu

27.12.2021 14:45

- Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu Güney Kore'den Türkiye'ye binlerce fidan bağışı Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı 10 bin fidan, Başkonsolosluğun bağışladığı 1400 fidan, ÇEKUD'un bağışladığı 40 bin fidan, Pendik...

- Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu

Güney Kore'den Türkiye'ye binlerce fidan bağışı

İSTANBUL - Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı 10 bin fidan, Başkonsolosluğun bağışladığı 1400 fidan, ÇEKUD'un bağışladığı 40 bin fidan, Pendik Ballıca köyünde toprakla buluştu. Fidanları, Kore İstanbul Başkonsolosu Woo Seong-Gyu, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Debik ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin birlikte dikti.

Türkiye-Kore Voleybol karşılaşmasının ardından Kore Cumhuriyeti Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-Kyoung'un yaptığı fidan bağışı çağrısı üzerine on binlerce Koreli doğasever, Türkiye'ye 130 binden fazla fidan bağışında bulunmuştu. İlki Antalya Serik'te kurulan Türkiye-Kore Dostluk Ormanları Nevşehir ve Kilis'ten sonra İstanbul Pendik'te kuruldu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Pendik Belediyesinin de katkılarıyla Pendik Ballıca köyünde düzenlenen, Dostluk Ormanı fidan dikim töreni gerçekleşti. Törene, Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Seong-Gyu, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Koreli doğaseverlerin bağışladığı 10 bin fidan, Başkonsolosluğun bağışladığı 1400 fidan, ÇEKUD'un bağışladığı 40 bin fidan, eğitim kurumlarının öğretmen ve öğrencileri tarafından Ballıca köyünde toprakla buluştu.

"Türkiye-Kore Dostluk Ormanı fidan dikimi törenine katılmaktan ötürü onur duyuyorum"

Kore İstanbul Başkonsolosu Woo Seong-Gyu, yaptığı kürsü konuşmasında, "Bugün İstanbul Pendik'te düzenlenen, Türkiye-Kore Dostluk Ormanı fidan dikimi törenine katılmaktan ötürü onur duyuyorum. Bugün ki Türkiye-Kore Dostluk Ormanı fidan dikim töreninin sadece Türkiye'de çıkan orman yangınlarının açtığı tahribatını giderilmesine değil aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin değiştirilmesine de büyük katkı sağlayacağına eminim." dedi.

"Evrensel bir duyarlılığın olduğunu bir kez daha görmüş olduk"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise "Kore ile Türkiye arasındaki voleybol maçı öncesindeki Türkiye'de çıkan orman yangınlarından dolayı, Koreli kaptan sporcumuz destek vermek amacıyla bir kampanya başlattı. Bu kampanya neticesinde şu ana kadar 140 bin ağacın dikilmesiyle ilgili bir noktaya gelindi. Bununda Türkiye'deki 6 ilde bu ağaçların dikilmesiyle ilgili bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde İstanbul ayağında Pendik'te ağaçlarımızı inşallah dikmiş olduk. Gerçekten çevre konusunda evrensel bir duyarlılığın olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Zaten Kore ile tarihten gelen bir kardeşlik hukukumuz var. Bu ağaç dikimi ile de onlarla olan dostluğumuzu pekiştirmiş olduk." ifadelerine yer verdi.

Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu
Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu
Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu

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Güney Kore, Türkiye, Pendik, Kore, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orman yangınında Güney Koreli vatandaşların bağışladığı fidanlar, Pendik'te hayat buldu - Son Dakika
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