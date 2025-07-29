Orman Yangınında İkindi Namazı

Çankırı'da orman yangınıyla mücadeleye katılan orman işletme personelinin ikindi namazını araç üzerinde kıldığı anlar kameraya yansıdı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına 7 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadele sürerken, vatandaşlar ve köylüler de traktörlerine bağlı tankerlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 7 helikopterle havadan, çok sayıda araç ve personelle de karadan müdahale edilirken; arazözler, iş makineleri ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla mücadeleye destek veren Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ikindi namazını araç üzerinde kıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. - ÇANKIRI