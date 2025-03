Ormanya\'da Ramazan Bayramı\'na Özel Etkinlikler Başlıyor

Kocaeli'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da tüm hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Ormanya'da bayram hazırlıkları tamamlandı. Buna göre bayram boyunca Ormanya'da her yaş grubuna hitap eden birbirinden farklı aktiviteler doğaseverleri bekliyor. 2 bin dönüm ormanlık alana kurulu bu eşsiz yaşam alanında minikler, çocuk hayvan çiftliğinde sevimli dostlarla tanışacak. Çocuklar; kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarının doğal ortamlarında gözlemlenebileceği yaban yaşam alanı ile unutulmaz anlar biriktirecek. Doğa parkurları yürüyüş ve keşif yapmak isteyenleri beklerken, kuş gözlemcileri için özel olarak hazırlanan ve yenilenen kuş gözlem laanı da birçok farklı türü yakından tanıma fırsatı sunacak. Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için geniş kamp ve mesire alanları da bayram boyunca hizmette olacak.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan Ormanköy, baharında gelmesiyle adeta çiçek açtı. Ramazan Bayramı'nda Ormanköy, ziyaretçilerine rengarenk çiçekler ve doğal dokusuyla görsel bir şölen sunacak. Ayrıca Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi de bayramda ziyaretçilerini bekliyor olacak. 2 binden fazla kitap bulunan bu özel kütüphanede doğa, tarih, turizm ve dünya klasikleri gibi birçok farklı kategoride yayın ziyaretçilere sunuluyor.

Doğayla baş başa unutulmaz deneyimler yaşayacaklar

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya kamp alanı, karavan ve çadır konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli'nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya kamp alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak. Bayramda çocuklar için özel hazırlanan at biniş eğitimleri de Ormanya'nın dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak. 6-18 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek olan at biniş eğitimleri, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Hem eğitici hem eğlenceli bu deneyimle çocuklar doğaya olan bağlarını güçlendirecek. Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverlerin uğrak yeri olacak. Bu kapsamda Ormanya, bayramın birinci günü 12.00-18.00, ikinci ve üçüncü günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. - KOCAELİ