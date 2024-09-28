Orta Koridor Ekonomi Koridoruna Dönüşüyor

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Çin'den başlayan Orta Koridor ekonomi koridoruna dönüşecek. Hammadde bilgi ve yenilik ağı EIT RawMeterials, Türkiye'de bölgelerarası merkez kurmak üzere stratejik bir ortaklık kurdu. İstanbul'da bir araya gelen Orta Koridor girişiminin paydaşları, madencilik, altyapı ve finans konusunda yeni anlaşmalara imza attı.

Hammadde değer zincirinin tamamını kapsayan 300 ortak kuruluşuyla en büyük ve en aktif hammadde bilgi ve yenilik ağı olan EIT RawMaterials, Türkiye'de EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni kurmak üzere TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Hayata geçirilen Orta Koridor girişiminin paydaşları ve çok sayıda yatırımcı İstanbul'da bir araya geldi. Madencilik, altyapı ve finans konusunda yeni anlaşmaların imzalandığı toplantıda Çin'den başlayan Orta Koridor'un transit geçiş koridoru olmaktan çıkıp ekonomi koridoru olmasının hedeflendiği vurgulandı.

TETHYS Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Keser Berber, "Türkiye'de kritik malzemelerle ilgili stratejimiz ve yol haritamız yeşil kitap ile dizayn edildi. Bu kitap eski Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından hazırlandı. Ona bu çığır açan mirası bıraktığı için teşekkür ederim. Yakın iş birliği içinde olduğumuz Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'a teşekkür etmek isterim. Türk Teşkilatları Birliği ve özellikle Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman Bey'e teşekkür ederim. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'a bugün bizimle olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

Leyla Keser Berber düzenlenen yuvarlak masa toplantısının kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik anlamında özellikle ülkemize ve Orta Asya ülkelerine büyük ekonomik fayda sağlayacak bir 'Orta Koridor'umuz var. Biz altyapıyı madenle birleştirmek istedik. Yol güzergahındaki ülkeler, zengin maden kaynaklarına sahip. Orta Koridor'u ticaret ve ekonomi anlamında yolun geçtiği ülkelere fayda sağlayacak, o ülkelerin değerleriyle bir ekonomi oluşturmalarını sağlayacak, iş fırsatlarını artıracak bir güzergah olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL