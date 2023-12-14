Ortaca\'da Üretilen Ürünler İhraç Edilmek Üzere Kontrol Edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde farklı ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen ve toplanan ürünler Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edildi. Temiz bulunan her ürüne, sağlığını kanıtlayan Bitki Sağlık Sertifikası verildi.

Ortaca'da üretilen limon, portakal, mandalina, greyfurt, nar ve domates gibi ürünler Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Ürünler ihraç edilmeden önce karantina etmenleri konusunda titizlikle denetleniyor. Denetlenen ürünler doğallığını ve kalitesini koruyarak gideceği ülkeye doğru yola çıkıyor. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ihraç edilmek üzere toplanan ürünler titizlikle denetlendi. Denetlemeler çerçevesinde temiz bulunan her ürüne sağlığını kanıtlayan Bitki Sağlık Sertifikası verildi. - MUĞLA