(MUĞLA) - Muğla'da Ortacalı kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Ortaca'da 110 Cadde kavşağında toplanan çok sayda kadın, destek için gelen erkeklerle beraber Atatürk Bulvarı üzerinde ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyerek Cumhuriyet meydanında basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı Ortaca Kadın Platformu adına Duygu Uğur okudu. Açıklama şu şekilde:

"25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabal Kardeşlerin 1960 yılında katledilmesinden bugüne, kadınların şiddete, baskıya ve sömürüye karşı mücadelesinin simge günüdür. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın; yaşamına, emeğine, bedenine ve geleceğine sahip çıkmak için sokaklarda! Bizler de Ortaca Kadın Platformu olarak buradayız! Çünkü biliyoruz ki kadınların eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam sürmesi ancak örgütlü mücadelemiz ve dayanışmamızla mümkün olacaktır. Kadınlar evde, sokakta ve iş yerlerinde şiddete maruz kalıyor. Şiddeti önlemesi gereken mekanizmaların yetersizliği, koruma kararlarının etkin uygulanmaması ve cezasızlık politikaları erkek şiddetini besliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmaması, nafaka hakkımıza ve medeni haklarımıza yönelik saldırılar, kadınların yaşamını yalnızca aile üzerinden tanımlayan politikalar eşitsizliği derinleştiriyor.

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2026 yılı Ocak–Ekim dönemi aylık raporlarına göre 244 kadın cinayeti işlendi, 285 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İntihar, kaza ya da doğal ölüm olarak değerlendirilen bazı şüpheli kadın ölümlerinin ardındaki gerçekler, ailelerin ve kadın örgütlerinin mücadelesiyle ortaya çıkıyor.

Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Şüpheli kadın ölümleri derhal aydınlatılsın! İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün, 6284 etkin uygulansın! Kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddette cezasızlığa son verilsin."