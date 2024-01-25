Örümcek Adam Kostümlü Ayaz Koç Türkiye Turuna Devam Ediyor

Örümcek adam kostümüyle 'Spider-Man yollarda' mottosuyla Türkiye turuna çıkan Ayaz Koç Kırşehir'e ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede çocuklara ücretsiz animasyon gösterileriyle tanınan Koç, örümcek adam kostümüyle Türkiye turuna çıktı. Geldiği Kırşehir'de cadde ve sokaklarda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çeken Ayaz Koç, çocukların ilgi odağı oldu. Hayallerinin peşinden koştuğunu söyleyen Koç; "İnsanlar beni 'Spider Man' olarak deprem bölgesinde tanıdı. Hayalimde 81 şehri gezmek vardı. Kostümümle ve pankartımla 81 şehri gezmek üzere yollara düştüm" dedi.

Koç'un bir sonraki durağı ise Nevşehir olacak. - KIRŞEHİR