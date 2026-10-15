OSGİAD ve UMBA heyeti Diyarbakır\'da iş birliği için temaslarda bulundu

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Orta Doğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği'nin (OSGİAD) davetiyle Diyarbakır'a gelen Ermenistan Sanayici ve İş Adamları Derneği (UMBA) heyeti, kentte temaslarda bulundu. OSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Rıdvan, Ermenistan'daki iş insanları ve kurumlarla karşılıklı ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Geçmişin acılarını unutmadan, geleceğin kapılarını birlikte açmalıyız" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımları inceleyen ve çeşitli kurumları ziyaret eden heyet, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret ve yatırım olanakları, karşılıklı heyet ziyaretleri ile iki toplum arasındaki sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi ele alındı.

"GELECEĞİN KAPILARINI BİRLİKTE AÇMALIYIZ"

OSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Rıdvan, buluşmanın yalnızca iş dünyası açısından değil, iki toplum arasındaki ilişkiler bakımından da önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada katılmamızın ve bir araya gelmemizin bizim için bir şeref ve onur kaynağıdır. Geçmişin acılarını unutmadan, geleceğin kapılarını birlikte açmalıyız.

Bugün burada yalnızca iki iş dünyası kuruluşunun bir araya gelişine değil, aynı coğrafyanın iki kadim toplumunun yeniden birbirine dokunma ve ortak bir gelecek kurma iradesine de tanıklık ediyoruz.

İki toplum arasındaki diyaloğun bugüne kadar arzu edilen seviyeye ulaşmamış olmasında bizler de üzerimize düşen sorumluluğu hissediyoruz. OSGİAD olarak Ermenistan ve Ermeni iş dünyasıyla diyaloğu uzun yıllardır önemsiyoruz."

"KARŞILIKLI BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Rıdvan, Ermenistan'a yönelik karşılıklı temasların sürdürülmesini istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"OSGİAD heyeti olarak en kısa zamanda Ermenistan'daki iş insanları ve kurumlarla karşılıklı bir ziyaret gerçekleştirmeyi, oradaki ticaret, yatırım ve iş birliği imkanlarını yerinde değerlendirmeyi ve bugün başlayan diyaloğu kalıcı hale getirmeyi arzu ediyoruz.

Bu temasların devletlerin bilgisi, desteği ve kurumsal organizasyonu içerisinde daha düzenli ve sürdürülebilir biçimde gelişmesinin hem Türkiye'ye hem Ermenistan'a hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Rıdvan, iki kurum arasında kardeş kurum ve iş birliği protokolü imzalanmasının da planlandığını belirterek, "Kardeş kurum ve iş birliği protokolü bu iradenin somut bir adımı olacaktır. Protokol kapsamında iki kurum; ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve iş dünyasının karşılaştığı kurumsal sorunların çözümüne katkı sunulması için birlikte çalışacaktır" dedi.

"İNŞALLAH BİR DAHA YEDİ YIL GEÇMESİN"

Avrasya Ortaklık Vakfı Direktör Yardımcısı Vazgen Karapetyan, ziyaretin Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Karapetyan, Türk ve Ermeni gazetecilerin bölgedeki ekonomik iş birliği olanaklarını birlikte inceleyeceğini söyledi.

Karapetyan, şöyle konuştu:

"Bu ziyaretimiz Avrupa Birliği'nin projesiyle yapılıyor, desteğiyle yapılıyor. ve bunun amacı araştırmak ve bakmak; Ermenistan ve Türkiye arasında iş birliği nasıl yapılabilir ve nasıl iyileşebilir? Türk-Ermeni ekonomik ilişkilerinin iyileşmesine yönelik bir projedir.

Ve bu ziyaretin amacı Ermeni ve Türk gazetecilerin beraber bütün bölgelere, bizim kaydettiğimiz bölgelere gitmek, beraber bakmak, ekonomik ilişkilerin gelişmesine yönelik ne gibi imkanlar var.

OSGİAD Başkanı, sayın arkadaşımız biraz önce söyledi. 2019 yılında OSGİAD heyeti gelmişti Ermenistan'a. Orada görüşmeler yapıldı, Ermeni iş adamlarıyla tanıştılar. Ama ondan sonra yedi yıl geçti. ve yani ondan sonra iki taraf tarafından ciddi olarak hiçbir adım atılmadı.

Şimdi ben böyle söylüyorum: İnşallah bir daha yedi yıl geçmesin. En kısa zamanda bu sefer artık daha aktif ve daha normal ilişkiler başlasın ve açılsın."

"BU BULUŞMA SIRADAN BİR BULUŞMA DEĞİL"

Ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay da şunları ifade etti:

"Bu buluşmada bulunmaktan dolayı da son derece memnunuz. Ermenistan'dan gelen bir heyeti kadim kentimiz Amed'de misafir ediyor olmaktan son derece mutluyuz.Bu buluşmanın sıradan bir buluşma olmadığının bilincindeyiz, farkındayız ve böyle ele alıyoruz.Bu buluşmanın halklar arasındaki ilişkileri güçlendirici temelde katkı sunacağına inanıyoruz.

Amed'in, Ermenistan'dan gelen heyet için kendi evleri gibi olduğunu, kendi evlerine, kentlerine geldiklerini düşünüyoruz ve böyle görülmesini de istiyoruz. Halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için yerel yönetimler olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Bu ilişkinin ve buluşmanın sadece ekonomik değil, tüm boyutlarıyla yarar ve katkı sağlayacağını ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halklar arasında geçmişte, halklar arasında değil, geçmişte yaşanmış acıların bilinciyle, unutmadan, unutturulmadan ama yaşanmış acıları da halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında engel değil, bunun ortadan kaldırılması yönünde bu ilişkilenmelerin çeşitlendirilmesi temennisiyle kentimizde bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen OSGİAD'ın değerli başkan ve yöneticilerine tekrardan teşekkür ediyorum."