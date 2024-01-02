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Osmaneli'deki Resmi Kurum Binaları Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yeniden Yapıldı - Son Dakika
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Osmaneli'deki Resmi Kurum Binaları Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yeniden Yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan resmi kurum binaları, deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapıldı. 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrenci yurdu, Balaban İlkokulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok yer deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, eğitim alanındaki yatırımların devam ettiğini ve resmi kurum binalarının deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Osmaneli\'deki Resmi Kurum Binaları Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yeniden Yapıldı
02.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:19
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde resmi kurum binaları deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapıldı.

Osmaneli'nde bulunan ve ihtiyaçlar doğrultusunda 100 kişilik 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrenci yurdu, Balaban İlkokulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok yer deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapıldı. 75. Yıl Anadolu Lisesi binası güçlendirildi. Osmaneli İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu binaları ise yakında kullanıma açılacak.

"Resmi kurumları deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılandırdık, binalarımızı güçlendirdik"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, her alanda hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Eğitim alanındaki yatırımlarımız her alanda devam ediyor. Depreme karşı hassas olmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz. Temelimizi sağlamlaştırmalıyız. Bunun içinde resmi kurumları deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılandırdık, binalarımızı güçlendirdik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Osmaneli'deki Resmi Kurum Binaları Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde Yeniden Yapıldı - Son Dakika


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