Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'nin projelerini paylaştı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'nin projelerini paylaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi\'nin projelerini paylaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, televizyon programında Osmangazi'nin tarihi ve kültürel değerlerini anlattı ve yeni projelerini tüm Türkiye ile paylaştı. Başkan Aydın, Hisar bölgesini 'eski şehir' olarak ortaya çıkarmak ve İpek Yolu aksını geliştirmek gibi önemli projelerden bahsetti.

23.06.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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Osmangazi'nin tarihi ve kültürel değerlerini görüntüler eşliğinde konuk olduğu televizyon programında milyonlarca kişiye aktaran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi için hazırladıkları birbirinden önemli projeleri de tüm Türkiye ile paylaştı.

Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleştirilen programa Başkan Aydın'ın yanı sıra değerli sanatçılar Nida Ateş ve Menteşeli Cengiz de katıldı. Sanat, müzik ve tarihe dair oldukça keyifli bir sohbetin gerçekleştiği programda, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de birbirinden güzel dans gösterilerini sergiledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni nesil belediyecilik anlayışından hareketle Osmangazi'de birbiri ardına hayata geçirecekleri tüm Türkiye ile paylaştı. Osmangazi için hazırladıkları en önemli projelerinden bir tanesinin dünyada 'old city' diye tabir edilen 'eski şehri' ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Başkan Aydın, " Bursa'da turistlerin konaklama süresi maalesef 1.8 gün. Bizim bu süreyi çoğaltmamız gerekiyor. Gelen turistin konaklaması, alış veriş yapması, gezmesi, yemesi içmesi ekonomiyi de canlandırmak adına çok önemli. Bunu başarabileceğimiz nokta da Hisar bölgesi. Kaleiçi, Tahtakale Hanlar bölgesi ve Muradiye gibi tarihi noktaları içine alan Hisar bölgesini 'eski şehir' olarak ortaya çıkararak, buralarda turist konaklama süresini uzatma adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"İpek Yolu aksı projesine çok önem veriyoruz"

Yeni dönem için hazırladıkları 'İpek Yolu Aksı' projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Aydın, "Bu proje bizim önümüzdeki dönem için en önm verdiğimiz projemiz. Stratejik planda da en önemli noktaya koyuyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden başlayacak olan bu aks, Bursa'nın gastronomi merkezlerinden Kayhan Çarşı üzerinden devam edecek. Kent ekonomisinin kalbinin attığı Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı'yı içine katacak olan tarihi aks, inanç turizmi için önemli bir noktalardan olan Ulucami ile birlikte Bursa surları içerisinde yer alan Üftade Türbesi'nin ardından Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerinin de yer aldığı yer aldığı Hisar bölgesine doğru devam edecek. Bu tarihi aks, Fabrika-i İpekhane Hümayun dediğimiz Muradiye Mahallesi'nde yer alan eski ipek fabrikasında son bulacak" diye konuştu.

"Fabrika-i İpekhane Hümayun tarihin, kültürün ve sanatın merkezi olacak"

1924 yılında kurulan eski ipek fabrikası için kamulaştırma çalışmalarında sona geldiklerini belirten Başkan Aydın, "1992 yılında faaliyetlerine son vermiş olan eski ipek fabrikasını tarih, kültür ve sanat merkezi yapacağız. Konserlerin, sergilerin, gastronomi festivallerinin yeni adresi burası olacak. Bursa'ya gelen bir turist bu tarihi ipek yolu aksında tarihi, kültürü, sanatı, inanç turizmini ve gastronomiyi bulabilecek. 500 bin metrekarelik Hisar bölgesini kent turizmine kazandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi açılıyor

Başkan Aydın, Osmangazi Meydanı'nda önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Genç Kafe içerisinde Türkiye'de ilk olacak bir kütüphaneyi de yurttaşlara kazandıracaklarının müjdesini vererek, "Genç Kafe içerisinde 600 kitaplık Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni de çok yakında vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Gençlerimizi, ücretsiz wifi hizmeti ve çorba ikramının olacağı güzel bir mekan ile önümüzdeki günlerde buluşturacağız" dedi. Başkan Aydın, Bursa'nın önemli değerlerinden olan Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın eserlerinin yaşatılacağı birer müzeyi de Osmangazi'de açacaklarını sözlerine ekledi.

Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin Halk Dansları Topluluğu ile birlikte Bursa'nın en sevilen halk oyunlarından Küçük Oyun (Aşağıdan)'a eşlik ederek programa renk kattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'nin projelerini paylaştı - Son Dakika

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