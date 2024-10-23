Osmangazi Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Ücretsiz Ata Posteri Dağıtımı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Ücretsiz Ata Posteri Dağıtımı

Osmangazi Belediyesi\'nden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Ücretsiz Ata Posteri Dağıtımı

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlara ücretsiz Ata Posteri dağıtıyor. 10 bin posterin dağıtımı, 25 Ekim'e kadar sürecek. Başkan Erkan Aydın, etkinlikler ve konserlerle bayram coşkusunu artırmayı hedeflediklerini duyurdu.

23.10.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
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Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı vatandaşların coşkuyla kutlaması için ücretsiz Ata Posteri dağıtıyor. Ata Posteri dağıtımı 25 Ekim Cuma günü saat 17.00'a kadar Osmangazi Belediyesi merkez binası önünde devam edecek.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kenti bayrak ve posterle donatmak için vatandaşlara ücretsiz olarak Ata Posteri dağıtıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümünün tüm ilçede coşku içerisinde kutlanması adına hazırlanan 10 bin Ata Posteri, 5 Ekim Cuma günü saat 17.00'a kadar Osmangazi Belediyesi merkez binası önünde dağıtılmaya devam edecek.

Osmangazi Belediyeye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi merkez binası önündeki dağıtım noktasına gelen vatandaşlara Ata Posteri hediye etti. Cumhuriyetin 101'inci yılını coşku içerisinde kutlamak için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Hazırladığımız etkinliklerin yanı sıra Osmangazi'yi Ata Posterleri ile donatarak bayramı en güzel şekilde kutlayacağız. Osmangazi'de oturan yurttaşlarımızı ev ve işyerlerine Ata Posteri asmaya davet ediyorum. 27 Ekim Pazar günü Osmangazi Meydanı'nda Emir Can İğrek konseri düzenliyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizi konsere bekliyoruz. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Ücretsiz Ata Posteri Dağıtımı - Son Dakika

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