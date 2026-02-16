Osmangazi Belediyesi'nden Kükürtlü Mahallesi'nde Çifte Yatırım... Başkan Aydın: "Hedefimiz İki Buçuk Yıl Sonunda 10 Kreşe Ulaşmak" - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden Kükürtlü Mahallesi'nde Çifte Yatırım... Başkan Aydın: "Hedefimiz İki Buçuk Yıl Sonunda 10 Kreşe Ulaşmak"

16.02.2026 15:52  Güncelleme: 16:57
Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü Mahallesi’nde Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçtiğimiz hafta beşinci kreşimizi açtık, bayramdan sonra bir kreşimizi daha hizmete alacağız. Bu proje ve yeni kreşlerle birlikte iki buçuk yıl sonunda hedefimiz 10 kreşe ulaşmak” dedi.

Çocukların çağdaş ve güvenli ortamlarda yetişmesi için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, kentin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda son olarak, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kükürtlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bakmaz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve projenin hayata geçmesine katkı sunan hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kreşlerin yalnızca bir bakım alanı değil, çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunan önemli merkezler olduğunu söyleyen Aydın, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İlk açtığımız kreşlerde annelerin yaklaşık yüzde 25'inin iş hayatına katıldığını gözlemliyoruz"

"Gazioğlu ailesi bugüne kadar üniversite tedavi merkezlerinden okullara kadar pek çok kalıcı eser kazandırdı. Bugün temelini attığımız bu projenin de kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacağına inanıyorum. Geçtiğimiz hafta beşinci kreşimizi açtık, bayramdan sonra bir kreşimizi daha hizmete alacağız. Bu proje ve yeni kreşlerle birlikte iki buçuk yıl sonunda hedefimiz 10 kreşe ulaşmak. İlk açtığımız kreşlerde annelerin yaklaşık yüzde 25'inin iş hayatına katıldığını gözlemliyoruz. Çünkü tam gün hizmet veren kreşlerimiz sayesinde anneler çocuklarını güvenle bırakabiliyor. Sabah bırakıp akşam geç saate kadar hizmet alabiliyorlar. Böylece her dört anneden biri, çocuğunu güvenle emanet etmenin rahatlığıyla çalışma hayatına adım attı."

Eğitimin küçük yaşlarda başlayıp ömür boyu devam ettiğini belirten Aydın sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bir öğretmen çocuğu olarak eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum"

"Osmangazi Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklara, onları yetiştiren annelere, babalara ve ailelere bu şekilde hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah dönem sonunda kreş sayımız daha da artacak. Emeği geçen Gazioğlu ailesine ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje tamamlandıktan sonra pazar alanını da hızlıca düzenleyeceğiz. Kükürtlü gerçekten hak ettiği değeri alacak. Benim annem ve babam da burada yaşıyor. Bir öğretmen çocuğu olarak eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar hayırlı olsun."

En önemli yatırımın insana olan yatırım olduğunun altını çizen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de "Buralar, çocuklarımızı çağdaş, uygar ve eşitlikçi bir eğitimle buluştururken; annelerimizi ve kadınlarımızı da hayatın içine dahil eden, daha güçlü aileler ve daha güçlü bir gelecek için atılmış önemli temellerdir. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Gazioğlu ailesini; göreve geldiği günden bu yana eğitimi, çocuğu ve kadını öncelikleyen, Bursa'nın kalbi Osmangazi'ye çok önemli hizmetler kazandıran, neredeyse her hafta bir açılış ya da temel atma töreni gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Sabahattin Gazioğlu adına konuşan yeğeni Hikmet Bozut, "Bu proje bir yandan sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek, diğer yandan çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bir eğitim bakım ortamı sağlayacaktır. Özellikle çalışan ailelerimiz için önemli bir destek noktası olacaktır. Bu anlamlı yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kamu ile hayırseverliğin ortak hedefte buluşması şehirlerimiz için kalıcı değerler üretir" dedi.

Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem ise "Her çocuğun güvenli, sevgi dolu ve çağdaş bir ortamda büyümesi en temel sorumluluğumuzdur. Bugün temelini atacağımız Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi, sadece bir bina değil; geleceğe atılmış güçlü bir imzadır. Bu yatırım mahallemize değer katacak, ailelerimize nefes olacaktır. Bu kıymetli hizmetin mahallemize kazandırılmasında büyük emekleri olan hayırsever iş insanı Sebahattin Gazioğlu'na, Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Aydın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aydın ve protokol üyeleri, butona basarak Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin ilk harcını döktü.

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
